Rozloučili jsme se - 48. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

11. listopadu

Eduard Matyášek - Opava-Kateřinky (71 let)

23. listopadu

Jiří Vícha - Dolní Životice (60 let)

Štěpánka Otýpková - Opava-Komárov (90 let)

Hildegarda Židková, roz. Jarošová - Kravaře-Kouty (88 let)

24. listopadu

MVDr. Jaromír Glabazňa - Štítina (68 let)

Ditmar Náhlík - Opava (76 let)

Božena Volkmerová - Dolní Životice (60 let)

Radomír Kouřil - Opava (72 let)

25. listopadu

Horymír Pudich - Budišov nad Budišovkou (92 let)

Milan Špalek - Slavkov (81 let)

Josef Kopec - Služovice (66 let)

Stanislav Schneider - Opava (60 let)

26. listopadu

Jan Warzel - Opava-Kylešovice (84 let)

27. listopadu

Vladimíra Žídková - Opava (94 let)

28. listopadu

Štěpánka Němcová - Rohov (81 let)

29. listopadu

Milan Popelka - Opava (79 let)

30. listopadu

Vladimír Schatan - Kravaře (64 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.