Rozloučili jsme se - 49. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

29. listopadu

Robert Raška - Hradec nad Moravicí (81 let)

30. listopadu

Anička Hellebrandová - Opava-Kylešovice (94 let)

Jiří Kaštovský - Háj ve Slezsku (77 let)

1. prosince

Bořík Valenta - Hradec nad Moravicí (74 let)

2. prosince

Růžena Vlčková - Opava-Kateřinky (92 let)

Marie Kašingová - Opava-Kateřinky (86 let)

3. prosince

Štěpánka Kaliková - Opava (96 let)

Olga Židková - Štěpánkovice (86 let)

4. prosince

Martin Valluš - Opava (84 let)

Anna Schneidrová, roz. Gavendová - Slavkov (86 let)

Josef Sedláček - Melč (66 let)

Ludmila Hrbáčová - Opava-Vávrovice (93 let)

Ing. Josef Vrchovecký - Dolní Benešov-Zábřeh (57 let)

5. prosince

Bronislava Martinková - Melč (69 let)

Jaroslav Kašpárek - Hlavnice (61 let)

Vladimír Kotala - Hlavnice (56 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.