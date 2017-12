Rozloučili jsme se - 50. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

6. prosince

Pavla Fialová - Brumovice (72 let)

7. prosince

Mariana Zamykalová - Opava (79 let)

Ludmila Havlíčková - Suché Lazce (84 let)

8. prosince

Ing. Eva Kleinová - Opava (81 let)

Karel Hennhofer - Kravaře (77 let)

Amalie Nováčková, roz. Kozelková - Dolní Benešov (89 let)

9. prosince

Helena Režnarová, roz. Urbánková - Opava (98 let)

10. prosince

František Honč - Albertovec (78 let)

Jiří Kostřica - Pustá Polom (70 let)

Anna Stoklasová, roz. Losertová - Kravaře-Dvořisko (75 let)

11. prosince

Vlastimil Kozelský - Háj ve Slezsku (68 let)

Anna Černínová - Raduň (80 let)

Marie Seidlerová - Březová (84 let)

12. prosince

Mgr. Milan Neoral - Opava-Kateřinky (87 let)

13. prosince

Václav Salich - Jezdkovice (81 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.