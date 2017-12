Rozloučili jsme se - 52. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

21. prosince

PhMr. Helena Součková - Opava (92 let)

22. prosince

Marie Výtisková - Pustá Polom (86 let)

23. prosince

Marie Kolovratová - Opava (90 let)

Krista Holleschová, roz. Minarčíková - Kravaře, bytem Velké Hoštice

24. prosince

Josef Gebel - Domoradovice (92 let)

František Trupar - Opava-Kateřinky (93 let)

25. prosince

Marie Klemensová - Hradec nad Moravicí (74 let)

26. prosince

Ing. Pavel Veselý - Opava-Kylešovice (70 let)

Marie Saganová - Pustá Polom (83 let)

27. prosince

Zdeněk Tkáč - Opava-Kateřinky (69 let)

Gerhard Kubín - Opava-Kateřinky (90 let)

Vratislav Boháč - Opava (66 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.