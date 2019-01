Opavsko - Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a hlučínského deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

7. září

Dieter Heider - Uhlířov (75 let)

Adriána Burdiaková - Karviná-Mizerov (37 let)

Alžběta Postulková Grancerová - Chlebičov (75 let)

Jiří Bartusek - Stěbořice (59 let)

Irmgard Konetzná - Štěpánkovice (72 let)

8. září

Josef Hájek - Branka u Opavy (85 let)

Anna Armlichová - Opava (83 let)

Rudolf Dombrovský - Opava (72 let)

Miroslava Frýbová - Opava (90 let)

9. září

Marie Šustková - Chvalíkovice (76 let)

Ing. Zdeněk Šrámek - Háj ve Slezsku (63 let)

Ing. Jiří Šťastný (68 let)

10. září

Emilie Sommerová - Březová (60 let)

Miroslav Landecki - Oldřišov (44 let)

Jarmila Moslerová - Opava (66 let)

11. září

Anežka Stružíková - Raduň (86 let)

Jaroslav Kořený - Jakubčovice (80 let)

Marie Beinhauerová - Chvalíkovice (75 let)

Jaroslav Liška - Opava (81 let)

12. září

Drahomíra Klapetková - Opava-Kateřinky (75 let)

Josef Mazur - Životské Hory (80 let)

Berta Pausová roz. Bočková - Bohuslavice (87 let)

13. září

Ludmila Králová - Opava (79 let)

14. září

Antonín Těžký - Kravaře-Dvořisko (68 let)