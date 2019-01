Opavsko - Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a hlučínského deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

26. září

Jiří Klímek - Dolní Životice (51 let)

27. září

Josef Fojtík - Neplachovice (60 let)

Markéta Filušová - Opava-Kateřinky (78 let)

28. září

Ladislav Fridrich - Nový Dvůr (88 let)

Lubomír Hradílek - Opava (58 let)

Antonín Toloch - Opava (73 let)

29. září

Anežka Stiborská - Malé Hoštice (81 let)

Leo Buhla - Dolní Benešov (61 let)

Karel Ricka - Darkovice (48 let)

Erhard Šafarčík - Malé Hoštice (72 let)

30. září

Anna Hažíková roz. Plačková - Hlučín (72 let)

1. října

Jaromíra Beinhauerová - Opava (91 let)

Amalie Permanová - Opava (97 let)

2. října

Blažena Štenclová - Raduně (91 let)

Leonard Konečný - Kobeřice (80 let)

Rudolf Kubiš - Bolatice-Borová (73 let)

Ing. Vojtěch Filip - Mokré Lazce (64 let)

Marie Kleinová - Opava (76 let)

Zdenka Janáčková - Uhlířov (75 let)

Josef Jaroš - Skřipov (67 let)

3. října

Richard Urbas - Kozmice (75 let)

Milada Indruchová - Opava (90 let)

Františka Grosserová - Opava (84 let)

4. října

Ludovít Trulík - Šilheřovice (75 let)

Ludmila Sobotková - Hořejší Kunčice (72 let)

Zdeněk Grygar - Opava-Jaktař (85 let)

5. října

Adolfina Vitásková roz. Morcinková - Bohuslavice (74 let)

(pozn. uvedená data jsou dnem úmrtí pokud nejsou označena †, v tomto případě jde o datum pohřbu)