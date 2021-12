/FOTOGALERIE/ Na krnovskou rozhlednu na Cvilíně míří kužely světla ze čtyř svítidel. Takzvaná Lichtenštejnova rozhledna se poprvé rozzářila do tmy 3. prosince v 17 hodin. Pár minut po tomto historickém slavnostním okamžiku dorazila na Cvilín hlídka Městské policie Krnov, protože technici obsluhující osvětlení při tom omylem spustili alarm.

Rozhledna na Cvilíně se poprvé rozzářila do noci 3. prosince 2021. | Foto: Deník/František Kuba

Romantická kamenná rozhledna funguje téměř jako logo Krnova, protože silueta kopce Cvilína je nezaměnitelná a je vidět už z velké dálky. Nejspíš proto se tolik Krnovanů zapojilo do ankety, když radnice otestovala veřejné mínění, zda by rozhledna měla v noci svítit nebo ne. Do průzkumu se zapojilo 1135 respondentů, z nichž 958 se vyjádřilo pro nasvícení. V komentářích odpůrců nasvícení se nejčastěji objevily obavy obavy ze světelného smogu, který má vliv na přírodu v okruhu mnoha kilometrů.