A zatímco při podobné vlně rozvolnění před Vánoci začátkem prosince loňského roku byly ve městě před prodejnami fronty, v pondělí jste na takový obrázek takřka nenarazili.

Opavské centrum bylo sice dopoledne plné lidí, ale žádné větší nápory na obchody se nekonaly. „Od rána zákazníci chodí, ale zatím na každého vyšel košík, takže nemuseli čekat venku. Více jich ale k nám míří spíše v odpoledních hodinách, tak uvidíme,“ mínila prodavačka jednoho z knihkupectví ve středu města.

Pár osob čekalo jen před zlatnictvím a hodinářstvím na Horním náměstí. „Praskl mi pásek na hodinkách, takže se jdu zeptat, jestli mi ho vymění nebo opraví,“ sděluje starší žena důvod své návštěvy obchodu.

Ani v Obchodním centru Breda&Weinstein nebyly žádné davy. Na vstup do obchodů se čekalo jen například u prodejny Pepco nebo KiK, nutno však konstatovat, že zde se nachází mnoho zákazníků i při zcela běžném provozu, kdy není nijak redukován počet nakupujících. Několik osob dopoledne čekalo i před obchodem s oděvy New Yorker. Zajímavě vyřešili omezení na množství osob v prodejně obuvi Deichmann, kde si každý u vstupu vzal svou obouvací lžíci.

Ještě dodejme, že stále uzavřené zůstávají ubytovací služby, restaurace, bary, fitness centra nebo bazény. Další rozvolňovací vlna by mohla nastat od pondělí 17. května, kdy se mají oficiálně otevřít zahrádky restaurací, ubytování, konat by se mohly i kulturní akce. To však ještě musí posvětit vláda.