Opava - Jak Opavský a hlučínský deník v úterý jako první informoval, objevily se na památníku Rudé armády na náměstí Osvoboditelů protiruské nápisy.

Krátce poté, co Deník zveřejnil fotografie tohoto politicky motivovaného činu, začaly se kolem nápisů odkazujících na ruskou invazi do ČSSR a Gruzie dít věci. Z posprejovaného památníku se stala atrakce, kterou si Opavané chodili fotit, opavská policie ve spolupráci s městskými strážníky spustila vyšetřování a zaměstnanci Technických služeb okamžitě zjišťovali, jak nápisy co nejdříve odstranit.

Všichni však narazili na problémy. „Zatím nevíme, jak odstranit nápis 1968 z pískovcové sochy. Tekutý sprej na graffiti na tento materiál nemůžeme použít, sháníme proto kameníka, který by nám k tomu něco řekl,“ informoval nás ředitel Technických služeb Opava Aleš Žižlavský s tím, že nápis Gruzie je na žule, a půjde proto odstranit jednodušeji.

Deník však na místě zjistil, že tak jednoduché to ani v tomto případě nebude. Čistící četě se sice podařilo odstranit písmeno G a část písmene R, zatím si ale neví rady s barvou nasprejovanou na hrubém bílém lemu této desky.

Policie zase při pátrání po autorech nápisů pravděpodobně nebude moci využít rozsáhlý kamerový systém opavských městských strážníků. Ti mají totiž na náměstí Osvoboditelů jen jednu kameru, která však podle jejich mluvčí Pavly Losertové na památník nevidí.

„Kolem jsou vysázené stromy, které kameře neumožňují toto místo natáčet,“ řekla nám Losertová. Právě se záznamem z místa činu ale policisté počítali. „Pokud to půjde, budeme se snažit ho využít,“ uvedl René Černohorský, mluvčí opavské policie, která na základě oznámení naší redakce začala provádět šetření proti neznámému pachateli.

„Budeme rádi za každou informaci od veřejnosti, která by nám pomohla v pátrání,“ žádá Černohorský Opavany. Lidé se mohou obracet na linku 158.

(Případu se budeme dále věnovat.)

Souvislost mezi rokem 1968 a situací v Gruzii nevidíme, tvrdí Opavané



1968 a Gruzie. Dvě slova nasprejovaná na Památníku rudoarmějcům na náměstí Osvoboditelů. Zeptali jsme se kolemjdoucích lidí, zda mezi nimi vidí nějakou spojitost a proč se podle nich takové nápisy na památníku objevily. Většina z oslovených neví, o co přesně jde, stavějí se k této problematice nestranně.



„Nevím, nejsem z Opavy, nesleduji to,“ řekl sedmadvacetiletý obchodní zástupce Lukáš Kazda z Brna a doplnil, že nápis vidí nyní poprvé. Podobná odpověď zazněla i z úst tesaře Luise z Moravské Třebové. „Ne, vůbec nevím, nestarám se,“ uvedl.



Devětatřicetiletá Opavanka Eva zhodnotila daný stav jako vandalismus. „Jsou to vandalové, ať mají jakékoliv úmysly. Vzájemný vztah vidím pouze s vandalismem, nemám na to jiný názor,“ zmínila. Čtyřiatřicetiletý Vladimír Aulich z Opavy neví, co mohou mít tyto nápisy společné, ale komentoval současnou situaci. „Myslel jsem, že tento památník něco vypovídá o druhé světové válce. Rusové chtějí mít prsty všude,“ poznamenal soukromý podnikatel s tím, že ostatní státy Rusům tuto invazi zatrhnou.



Někteří obyvatelé Opavy si myslí, že žádná spojitost mezi dvěma nápisy není. „Rusové by neměli útočit na Gruzii. Teď je jiná doba, nemá to co dělat s rokem 1968,“ vypověděla důchodkyně z Opavy. Stejný názor vyjádřil také čtyřiapadesátiletý nezaměstnaný Pavel.



„Vůbec to nesouvisí s druhou světovou válkou, ale s jednáním Sovětského svazu nyní,“ řekl Opavan a doplnil, že rok 1968 znamenal okupaci naší země a v případě Gruzie se jedná o současnou situaci. Na rozdíl od ostatních dotázaných osmatřicetiletý Radek Starý z Opavy vidí jasnou souvislost mezi dvěma událostmi.



„O mezinárodní situaci vím, ale neměl bych konkrétně mluvit o tom, jaké jsou vztahy mezi Gruzií a Ruskem. Je to hrozné,“ sdělil projektový manažer se slovy, že by se nesouhlas měl vyjádřit lepším způsobem, než nastříkat sprejem slova na Památník padlých vojáků.



(luc)