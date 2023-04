Kateřinky, Kylešovice, Jaktař a nádraží Opava západ. Nad těmito čtyřmi pobočkami České pošty v Opavě se začala stahovat mračna, když je vedení podniku zařadilo mezi ty, které se chystá od letošního července zavřít a zrušit. Primátor Tomáš Navrátil následně jednal se zástupci České pošty a pokusil se jejich rozhodnutí zvrátit. A to se mu nejspíše podařilo. Některé pošty sice smutný osud nemine, ale jiné naopak přežijí. Které to budou?

Pobočka České pošty v Opavě-Kateřinkách. | Video: Veronika Bernardová

Dohromady tři stovky poboček zavře od července Česká pošta. A mezi nimi figurovaly i zmíněné čtyři opavské. Po zveřejnění informace se mezi občany města zvedla vlna kritiky, mnoho je ale i těch, kterým rušení nevadí, protože služby pošty jednoduše nevyužívají. Tak či tak, primátor Tomáš Navrátil zahájil jednání se zástupci České pošty, a to konkrétně o zachování dvou sídlištních poboček, v Kateřinkách a v Kylešovicích.

„Je v zájmu města, aby tyto dvě pobočky zůstaly zachovány. Při jednání jsem zástupcům České pošty představil to, co se stane, když se tyto pobočky zavřou, předložil jsem jim data a podklady, na základě kterých si myslíme, že by tyto pošty neměly být zavřené. Mají obrovskou spádovost, je tam velká lokalita a složení starší populace, která si na poštu chodí pro důchody,“ vysvětluje Deníku Tomáš Navrátil.

Během společné schůzky chtěl první muž Opavy vidět i analýzu, na základě níž Česká pošta vyhodnotila, které pobočky mají zůstat zachovány a které potká opačný osud. „Společně jsme dospěli k závěru, že by mělo dojít k nějakému přehodnocení, protože kapacitně by to Opava nezvládla. Kateřinská pošta je jednou z největších, má nejvíce přepážek, u ní jsme došli k tomu, že by tuto pobočku skutečně měli ponechat v provozu. Dále jsme se bavili i o další stěžejní lokalitě pro Opavu, a tou jsou Kylešovice,“ pokračuje primátor.

Ve slezské metropoli měly po „velkém třesku“ zůstat v provozu dvě pobočky, a to hlavní pošta v OC Breda&Weinstein a pobočka v Tescu v Těšínské ulici. A právě pošta v Tescu se dostala do hry, kdy se hovořilo o výměně – zavřít Tesco a nechat Kylešovice.

Podívejte se na video, pošta Opava-Kylešovice

Zdroj: Veronika Bernardová

Míček tedy byl na straně České pošty. A ta po jednáních s primátorem skutečně provedla požadovanou změnu. „Na základě jednání s vedením města Opavy bylo rozhodnuto o změně u dvou ze čtyř poboček, u kterých mělo dojít ke zrušení k 1. červenci.

Česká pošta původně zamýšlela zrušit pošty v Opavě 6 Kylešovicích a v Opavě 5 Kateřinkách. Místo toho budou zrušeny pobočky Opava 8 (pozn. red. pobočka v Tescu) a Opava 9 (pozn. red. pobočka v Komárově),“ potvrzuje Deníku mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Podle něj podnik už dříve avizoval, že ze společných jednání s vedením obcí může docházet k výměnám některých rušených poboček. „Stále však platí, že konečný počet rušených poboček je tři sta,“ dodává Vysoudil.

K TÉMATU

Které pošty v Opavě zůstanou

Hlavní pošta v OC Breda&Weinstein

Pošta v Kateřinkách

Pošta v Kylešovicích

Které pošty budou zrušeny

Pošta v Jaktaři

Pošta v Tescu

Pošta v Komárově

Pošta na nádraží Opava západ