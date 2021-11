Houskové, bramborové, karlovarské i pět druhů ovocných plněné ovocem. Tyto druhy knedlíků vyrábí ve své provozovně ve Štěpánkovicích Jana Stromská. Kamennou prodejnu sice nemá, ale její výborné knedlíky si mohou zájemci zakoupit prakticky na celém Opavsku v různých obchodech. I ona ale bude muset od nového roku přistoupit k neoblíbenému kroku, a to ke zdražení.

„Knedlíky zdražit bohužel musíme, i kdybychom nechtěli. Protože nahoru jde úplně všechno, cena mouky i dalších surovin, které jsou k výrobě knedlíků zapotřebí. Budeme se snažit zachovat cenu, ale uvidíme. Každopádně zdražení myslím nebude tak markantní, jako se zvedají ceny jiných výrobků,“ konstatuje Jana Stromská.

Kromě vyhlášené výrobny knedlíků provozuje ještě i hospodu zvanou Sněhurka. Tady chce naopak ceny zachovat. „Pivo je dražší, ale zdražovat jej určitě nebudeme, v hospodě ceny zůstanou stejné. Protože už teď je nám nepříjemné kontrolovat hosty kvůli covidu. Nemluvě o tom, že klientela nám ubyla, je to znát,“ dodává Jana Stromská.

Více peněz však už nyní zaplatí zákazníci v některých restauracích, těm všímavějším neušlo, že se pivo i jídlo o něco zdražily. Týká se to také oblíbené opavské pivnice U Draka.

„Jídlo jsme byli nuceni zdražit asi před třemi týdny o třicet procent, a to kvůli růstu cen energií a všeho ostatního. Vyšší je cena i u piva. Tam to nebylo kvůli energiím, ale protože zdražovaly pivovary,“ přibližuje jeden z provozovatelů pivnice Jiří Jakubec. Toho, zda po novém roce přijde další vlna zdražování, se neobává. „Protože jestli přijde, tak to přijde. A když se tak stane, tak se prostě zdražovat bude muset, tomu se bohužel vůbec nijak neubráníme,“ míní.

Roman Šlupina má v Opavě pronajatou kuchyni a následně rozváží obědová menu po městě. Nutno zmínit, že jeho služba patří v opavské konkurenci mezi ty levnější. Nicméně i jeho donutily okolnosti k tomu, aby cenu rozvozu zvýšil.

Od 1. října o pět korun. „Musel jsem zdražit kvůli tomu, že šla nahoru cena benzínu. Od nového roku uvidím, jak to bude s cenami elektřiny a plynu, to jsou pro mne dvě nejdůležitější položky, které rozhodnou. Ale já doufám, že se to snad už musí někde zastavit, nemůže to stoupat donekonečna,“ říká Roman Šlupina.