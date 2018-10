Ryby z vody na břeh. Sezona výlovů na Opavsku je tady

FOTOGALERIE/ Říjen je měsíc, který tradičně bývá zaslíben výlovům rybníků. Rovněž i na Opavsku jich v příštích dnech a týdnech bude celá řada.

Velmi očekávaný je výlov například v Bohuslavicích. Loni rybáři měli „utrum“, protože se zdejší Špakovský rybník odbahňoval. V letošním roce je opět vše v nejlepším pořádku a místní se už těší na ryby, které by měly dosahovat ideálních parametrů. „Tento výlov pro nás bude opravdu specifický v tom, že loni se nic takového nekonalo.

Na druhé straně po odbahnění má rybník patřičnou hloubku, navíc jsme do něj nasadili amura, aby pomohl zlikvidovat rákos, který se rozrostl a dělal nám paseku. Ryba se jím živí, tudíž má dostatek potravy a měla by být dostatečně kvalitní,“ komentoval Daniel Buhla, jeden z členů Rybářského spolku Bohuslavice. Výlov v obci ovšem tentokrát nebude pouze o amurovi, rybáři očekávají i další druhy ryb.

„Samozřejmě jde ještě o kapra, velmi pěkné máme rovněž i tolstolobiky, vysadili jsme i kolem 150 línů, což jsou zajímavé a vzácné ryby,“ uvedl Daniel Buhla.

„Během sezony nás nepostihly žádné úhyny, takže v rybníku panovaly ideální podmínky,“ pokračoval Daniel Buhla. Letošní výlov se koná v pátek 26. října od 7 hodin. Jasno už je také o cenách. „Kilo kapra bude za 70, amura pak 80 za korun. Kilogram tolstolobika se bude prodávat za 40 korun. Zájemci mohou přicházet pro ryby od 9. hodiny,“ doplnil. Největší výlov se tradičně uskuteční na Nezmaru v Dolním Benešově, což je vůbec největší rybník v okrese.

Více menších výlovů naproti tomu čeká na Pavla Vaňka, který spravuje rybníky v Neplachovicích, Sosnové či Slavkově. „Začínáme už v polovině října, protože jinak bychom to do zimy ani nestihli. Nejvíce bude kaprů a také nějací amuři. Dravé ryby jsme sadili jen okrajově. Letošní horko a sucho se s největší pravděpodobností trochu na velikosti ryb promítne, jeden měsíc jsme kvůli počasí nepřikrmovali. Cenou to ale nezahýbe, máme násadové ryby. Kilogram kapra bude nyní za 55, kilo amura 65 za korun,“ uvedl Pavel Vaněk.