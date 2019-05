Práce na opravách a modernizacích silnic v Opavě jsou v plném proudu. Hradecká ulice bude pro opravu propustu u mostu uzavřena do 18. srpna, provoz bude veden po souběžně vybudované cestě.

Částí Husovy ulice, konkrétně v úseku Denisova náměstí, neprojedou řidiči kvůli rekonstrukci kanalizace od 20. do 31. května.

Pekařskou ulici čeká pro celkovou rekonstrukci v první etapě uzávěra od Hozova nábřeží po Štefánikovu ulici, a sice od 1. června do 4. srpna. Druhá etapa ji zavře od 5. srpna do 28. října od Štefánikovy ulice po ulici Rolnickou a ve třetí etapě bude křižovatka Pekařské ulice s Hozovým nábřežím uzavřená od 2. do 4. srpna.

Rolnická a Mostní budou procházet pracemi, souvisejícími s napojením Severního obchvatu. Rolnická bude částečně uzavřena od 3. června do 31. srpna a Mostní čeká celková uzávěra od 2. září do 5. října.

V Kylešovicích bude kvůli společenské akci od 26. do 28. července zavřena silnice mezi křižovatkou ve směru na Raduň a křižovatkou na Chvalíkovice.

Zcela neprůjezdná bude Hradecká ulice od křižovatky s ulicí Na Horní hrázi po odbočku na Otice – Rybníčky do 20. června.

Pokládat nový povrch se bude v zaslepené Luční ulici v Malých Hošticích, což si vyžádá celkovou uzávěru od 13. do 14. července.

V Bohučovicích bude do 30. června silnice kvůli opravám zavřená od zástavby obce až po křižovatku se silnicí III/4643, v Pustých Jakarticích pak neprojedou řidiči do 14. června po silnici, která prochází opravou.

Silnici u mostu mezi Kyjovicemi a Těškovicemi zneprůjezdní stavební práce na rekonstrukci mostu, a to od 1. června do 30. listopadu. Provoz bude umožněn po souběžně vybudované komunikaci.

Částečně bude od 24. června do 16. července uzavřena i otická Hlavní ulice.