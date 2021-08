Do tašek si mohou doma odpad vytřídit a pak jej odnést do popelnic.Jak známo, modrá slouží ke sběru papíru a papírových obalů, zelená na sklo a žlutá pro plasty, kam se řadí třeba i plechovky. Každá sada obsahuje tři plastové tašky.

„Tříděním odpadu v domácnostech tak společně podpoříme nejen kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, ale také obecní pokladnu, která bude moci ušetřené prostředky využívat tam, kde prospějí Opavanům lépe. Vedení Hlásky věří, že se společně s ním pokusí lidé Opavu proměnit v čisté a ekologicky příkladné město,“ říká Martin Kůs z tiskového oddělení magistrátu.Tašky radnice zajistila ve spolupráci s firmou EKO-KOM.

Vydávat se budou až do vyčerpání zásob od pondělí 23. do soboty 28. srpna od 9 do 17 hodin v opavském Obchodním centru Breda&Weinstein poblíž vstupu z Nákladní ulice. Rovněž od pondělí budou tašky k dostání i na úřadech jednotlivých městských částí a na infocentru na Horním náměstí. Protože jsou určeny jen občanům města, budou muset příchozí vytasit občanský průkaz nebo jiný doklad k prokázání svého bydliště.

Popeláři jednou za dva týdny

Rozdávání barevných tašek ale není jedinou iniciativou města v souvislosti s problematikou třídění odpadu. Už před nedávnem radnice avizovala, že ve hře je snaha omezit vývoz popelnic na komunální odpad u rodinných domů. Namísto jednou týdně mají popeláři jezdit jen jednou za čtrnáct dní. Občany to má opět více motivovat při třídění.

„Jsme si vědomi, že v případě snížení četnosti svozu se jedná o nejúčinnější opatření, jak snížit množství směsného komunálního odpadu. Jinak bude město podle nového zákona o odpadech brzy platit mnoho milionů za ukládání na skládky navíc,“ sdělil redakci před časem náměstek primátora Michal Jedlička.