Náklady na vybudování kanálu činily osm milionů, osmdesát procent z nich zaplatil stát, zbytek město. Stát, přesněji řečeno Ministerstvo financí, je rovněž hlavním investorem celé obnovy sádráku za 142 milionů. Voda v jezeře začala prudce stoupat loni v květnu. Podle hydrogeologů se v dané lokalitě nachází mnoho nezmapovaných podzemních štol, často z 19. století.

Revitalizace sádráku jede na plno. Porovnejte, jak vypadá nyní s vizualizacemi

Došlo pravděpodobně k tomu, že jedna z nich, která asi odváděla vodu z jezera, se provalila a hladina se začala zvyšovat až o metr a půl. Projektanti pak na konci léta přišli s řešením, kterým je 160 metrů dlouhý zatrubněný odpouštěcí kanál, který odvádí vodu do nedaleké řeky Opavy. „Samotného mě překvapilo, že se hladinu podařilo snížit během pouhých dvou týdnů. Kanál funguje jak má, kdykoli se hladina jezera zvýší, přebytečná voda je odvedena do řeky,“ vysvětluje opavský primátor Tomáš Navrátil.

Staví se most i podchod

Aktuálně stále probíhají práce u bývalé travnaté pláže, v místě protější pláže písčité a stroje už se pustily i do prostoru vedle restaurace. V plném proudu je také stavba nové lávky přes řeku. Ta vzniká v místech u fotbalového stadionu.

Takto bude vypadat Stříbrné jezero po revitalizaci

Tento most pak propojí Stříbrné jezero s Městskými sady. I kvůli této lávce nabrala obnova sádráku zpoždění, protože původně se mělo s revitalizací začít už v roce 2018. Jenže ministerstvo nechtělo lávku zaplatit a vzkázalo radnici, aby si ji uhradila ze svého. Lávka přitom byla nedílnou součástí projektu už od vzniku záměru v roce 2006. Dlouhá jednání nakonec přinesla kompromis v podobě spolufinancování.

V místech zastávek městské hromadné dopravy se začalo se stavbou podchodu, bude proražena cesta od nové lávky k sádráku.

Komedie v přímém přenosu. Hlasování o změnách v SFC Opava skončilo fiaskem

Návštěvníci se dočkají i nových toalet a převlékacích šaten, které magistrát v tomto roce postaví na stejném místě, jako se nacházely předchozí toalety u bývalé travnaté pláže.

A jak to vypadá s letošní sezonou na Stříbrném jezeře? Nejpozději v letě by měla být většina prací hotova tak, aby se lidé už mohli v klidu koupat, a sádrák by měl být „otevřen“. Pokračovat má ještě stavba mostu a cyklostezky. Podchod bude hotov v červenci.