Ve stáncích si mohli zájemci zakoupit od samotných rostlin bylinek, přes sirupy až třeba po přírodní parfémy. V parku vyrostlo šest stanovišť, kde si děti i dospělí vyrobili bylinný lapač snů, bylinkovou sůl do koupele, zasadili si některou z bylinek do květináče nebo potrápili mozkové závity při skládání veršů. Zároveň se naučili i poznávat byliny a koho program festivalu unavil, mohl si odpočinout v relax zóně.

„Chceme dostat byliny do podvědomí lidí mnohem více, než jsou dosud. Ne jen v jedné formě, ale hned v několika. Proto tady máme několik různých stanovišť, přednášky na odlišná témata. A druhou věcí je sdružování lidí podobného smýšlení. Tím, že úplně neexistuje konkurence a my se můžeme navzájem podporovat. I když každý z nás pracujeme se stejnou věcí, najdeme si okruh svých zákazníků,“ přibližuje základní myšlenky festivalu jeho hlavní organizátorka Renáta Jahodová.

Náplň akce byla zkrátka velmi pestrá a z její nabídky si vybral opravdu každý. Kdo si nepřišel poslechnout přednášku a nechtělo se mu například ani nic vyrábět, odnášel si domů ze stánku alespoň nějakou tu voňavou bylinku.

„Osvědčené stálice zůstanou, ale každým rokem přidáváme do programu něco nového,“ vysvětluje. Nejdříve dostala návrh na uspořádání festivalu čaje, ale protože více rozumí bylinám, rozhodla se pro festival bylin. „Není to ale práce jednoho člověka, je nás celý tým,“ pokračuje.

Byliny vás učí

Bylinky doma pěstuje mnoho lidí. Jaké jsou nejčastější chyby?

„Žádné. Ať už začnete pěstovat cokoli, byliny vás naučí. Co k sobě a co ne, pokud tedy nenahlédnete do herbářů a knih. Když uděláte chybu, příští rok ji napravíte. Pokud jednou zasadíte mátu s meduňkou vedle sebe, už to tak znovu neuděláte, protože zjistíte, že se obě dvě rozrostou, pak se pokříží a to takhle nechci,“ říká.

Má mezi bylinami nějaké své favority?

„Stálicí je šalvěj lékařská. Ale rok od roku či měsíc od měsíce mi chutnají zrovna jiné druhy. Když už známe vlastní tělo, umí si určit, co je pro něj dobré a co ne,“ dodává Renáta Jahodová, která je i autorkou knihy Moudrost přírodního léčení. V ní čtenářům přibližuje šedesát druhů bylin, součástí jsou i základy aromaterapie, homeoterapie, informace o éterických olejích i čakrách.