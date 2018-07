Šance pro opavskou záchytku! Ministerstvo chce zmírnit vyhlášku

Stavební úpravy interiéru, navýšení počtu zaměstnanců nebo třeba signalizační tlačítko pro přivolání personálu. Toto například nařizuje provozovatelům protialkoholních záchytných stanic (PZS) vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

V platnost vešla loni 1. listopadu s tím, že provozovatelé mají přesně rok na to, aby požadované změny uskutečnili. Už tehdy se ale začala některá zařízení bouřit, že text vyhlášky je zbytečně přísný a není v jejich silách úpravy zrealizovat.

V Moravskoslezském kraji (MSK) fungují celkem čtyři záchytky. V Opavě, Karviné, Ostravě a Frýdku-Místku. Všechny zřizuje kraj, jejich provozovatelem je Zdravotnická záchranná služba MSK. Už před časem naší redakci náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer oznámil, že pokud k úpravě legislativy nedojde, záchytka v Opavě a Karviné se bude muset bez náhrady zrušit. Nejen opilci, ale nově podle vyhlášky i osoby pod vlivem drog, by tak končili v Ostravě a Frýdku-Místku. Toto si v praxi dost dobře neumí představit ani mluvčí opavských policistů René Černohorský. „My o této zamýšlené reorganizaci samozřejmě víme. Vnímáme to rozporuplně, zkomplikuje to práci při zajišťování podnapilých osob, které bychom měli na PZS umisťovat k vystřízlivění. Potíže by mohly nastat i při výkonu služby, kdy hlídky nebudou k dispozici na místě, protože budou muset převážet osoby do vzdálených PZS. Příslušné orgány a organizace jsme s naším vyjádřením, aby došlo k úpravě vyhlášky, seznámili,“ konstatoval.

Z ministerstva však nyní přišla zpráva, která dává karvinské a opavské záchytce naději. „Obdrželi jsme podnět z Poslanecké sněmovny k určitému zmírnění vyhlášky. V oblasti technického vybavení i personálního zabezpečení. Nyní řešíme zmírnění, která by více korespondovala se stávající praxí. Pracujeme na textu finálního znění novely vyhlášky, která by měla být hotova do konce srpna. Následně bude vše odesláno do legislativního procesu,“ nechala se slyšet mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.