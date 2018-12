Šance pro prodlouženou Rudnou. Dohoda s Dušanem Richtárem je údajně blízko!

Dohoda je údajně blízko! Moravskoslezský kraj a Ředitelství silnic a dálnic našly společnou řeč s Dušanem Richtárem, který blokuje dostavbu čtyřsetmetrového úseku. Spekuluje se o částce, která by se mohla vyšplhat až ke třiceti milionům korun.

Zablokovaná stavba Prodloužené Rudné. Ilustrační foto.Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Zaplatit, jen ať už se konečně jezdí,“ říkají jedni. „S vyděrači a spekulanty se nemá vyjednávat,“ oponují druzí. Problém dostavby prodloužené Rudné stále sužuje motoristy z regionu a je nějaký čas taky jasné, že v celém sporu nebudou vítěz ani poražený.

Už bezmála osm let lidé poslouchají výroky politiků a dalších zainteresovaných lidí, že dostavba prodloužené Rudné bude hotová k tomu či onomu datu.

Novým „termínem spásy“ má být polovina roku 2020. Vysněná dohoda je podle informací Deníku blíže než kdykoliv dříve! I proto všechny zúčastněné strany vcelku logicky uvalily na téma přísné embargo. „Vůbec nepochybuji, že se dohodneme. Vidím to hodně pozitivně,“ sdělil Deníku ještě v polovině listopadu náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Podle něj by mohlo být v ideálním případě jasno už do konce roku.

Na mysli měl nejen dohodu ohledně vyvlastnění věcných břemen Dušana Richtára a spol., ale také o výstavbě lávky, která silnici přemostí. Strany už se dříve dohodly i na vyšší a kvalitnější protihlukové stěně.

BEZ KOMENTÁŘE

Nejdůležitějším bodem jednání jsou ale od začátku právě pozemky Dušana Richtára. Kuloáry se šíří nepotvrzené informace, že by za ně mohl vyinkasovat částku blížící se 30 milionům korun, čímž by po dlouhých letech konečně umožnil dostavbu klíčového tahu ve směru z Ostravy na Opavu.

Ten by výrazně pomohl ovzduší i dopravní situaci v Porubě. O tom, že jsou jednání ve finální fázi, svědčí i skutečnost, že všichni zainteresovaní váží při výrocích každé slovo. „O tom, že jednáme se zástupci majitelů věcných břemen, jsme veřejnost informovali. Dohodli jsme se však, že ani jedna strana nebude zveřejňovat žádné detaily z průběhu jednání do doby, dokud nenajdeme konsenzus na technickém řešení protihlukové stěny a lávky. A dohodu ctíme. Proto jakékoliv ‚zaručené‘ informace, které mezi lidmi kolují, jsou jen ničím nepodložené spekulace. Zcela pak vylučuji, že by se v rámci vypořádaní věcných břemen jednalo o jiné částce, než kterou stanovuje zákon a odborný odhad,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Ani samotný Richtár, který s médii komunikuje jen výjimečně, nebyl sdílnější. Deníku jen vzkázal, že ohledně prodloužené Rudné nebude komentovat žádné informace.

HLAVNĚ DISKRÉTNĚ

Lidi, kteří mají o dopravní situaci v Ostravě přehled, spekulace o výši částky zaskočila, nicméně si uvědomují, že problém je třeba už vyřešit. „Dva roky zpátky chtěl, aby mu a spoluvlastníkům bylo vyplaceno 12 milionů korun za náklady a nemajetkovou újmu. Chtěl to provést tak, aby se o tom navenek nevědělo, na což jsem mu sám řekl, že to prostě nejde. Později přišel ještě s požadavkem na 16 milionů, víc nevím,“ říká opoziční zastupitel Ostravy Lukáš Semerák, který měl ještě donedávna na městě tři roky dopravu na starosti a s problematikou je dobře obeznámen.

Je navíc přesvědčen, že částku, ať už bude jakákoliv, by měl prostřednictvím ŘSD zaplatit stát, který je zároveň investorem a ve věci hrubě pochybil (audit ministerstva financí ukázal, že ŘSD už v roce 2009 vědělo o zatížení úseku věcnými břemeny, ale nijak se jimi nezabývalo).

Právě ŘSD, které v celé kauze hraje klíčovou roli, však alespoň navenek svou účast při jednání i případném vyplacení částky popírá. „S panem Richtárem o uvedené částce nejednáme. ŘSD mu může vyplatit pouze cenu za věcné břemeno podle znaleckého posudku, který je nyní předmětem vyvlastnění,“ vzkázala mluvčí Nina Ledvinová.

ZAPLATIT A DOSTAVĚT

Ostravští politici se před komunálními volbami shodovali na tom, že letitý problém je třeba už konečně vyřešit. A to i přesto, že celkové finanční náklady na řešení budou vyšší, než pokud by k dohodě došlo před několika lety. Kraj disponuje zhruba dvojnásobným rozpočtem než město Ostrava, a tudíž je v jeho finančních možnostech spor definitivně ukončit. „Vidím to jako jedinou možnou, a hlavně rychlou cestu, jak se posunout v problematice prodloužené Rudné dále,“ řekl současný starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus. „Ano, vyplatil bych jej, ale za férovou cenu,“ přidal se primátor Tomáš Macura.

Slovní spojení „férová cena“ zmínili všichni politici. Třeba někdejší radní města Lukáš Semerák odmítá, aby se s Richtárem jednalo v rukavičkách.

„Zastávám názor, že s vyděrači se nevyjednává. Jakmile jim cokoliv zaplatíte, vytvoříte precedent. Teď třeba nemáme vykoupeny všechny pozemky pro tramvajovou trať. A co se stane? Buď ji budou jejich majitelé taky blokovat, nebo uměle navýší cenu. Tímto bychom jim jen dali návod!“ dodává Semerák, který se samotným odškodněním Richtára avšak v rozumné výši souhlasí a je si vědom, že prodlouženou Rudnou je zkrátka potřeba dostavět. A to co nejdřív. „Měli to udělat už dávno a ušetřili by čas. Stejně k tomu dojde,“ dodal Semerák.