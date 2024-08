Největší sbor dobrovolných hasičů v kraji oslaví sto let své existence.

Sbor dobrovolných hasičů z Bobrovníků oslaví sto let své existence, mši svatou v místě konání akce odslouží arcibiskup Jan Graubner. Tento sbor se kromě úctyhodného jubilea může pochlubit i další primátem - je totiž největší v Moravskoslezském kraji a řadí se i do první pětice největších v České republice.

V sobotu 17. srpna na asfaltovém hřišti v areálu u místní tělocvičny posvětí v rámci mše svaté arcibiskup pražský Jan Graubner novou Tatru 850 Terrno, kterou bobrovničtí hasiči získali převodem od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Součástí celodenního programu bude také ukázka zásahu s historickou koňskou stříkačkou, hudební program vyvrcholí koncertem skupiny Nebe, připraven je i atraktivní program pro děti. Největší sbor dobrovolných hasičů v kraji má 213 členů – 99 mužů, 48 žen a 66 dětí, založen byl 29. června 1924.

„Stoletá historie se musí pořádně oslavit. Velkolepým programem, ukázkou toho, co naši dobrovolní hasiči umí, i se vzácnými hosty, kteří přijali naše pozvání. Letitým čestným členem našeho sboru je monsignor Graubner, který u nás odslouží mši svatou a zároveň posvětí naši novou tatrovku, kterou jsme si převzali od krajských profesionálů. Za to, že jsme ji získali, vděčíme intervenci města Hlučína v čele s paní starostkou Petrou Teskovou. Těšíme se na všechny, kteří s námi přijdou slavit, bude to stát za to,“ uvedl za SDH Bobrovníky starosta sboru Jakub Šimánek.

Tatru 148 - CAS 32, kterou dobrovolní hasiči dosud používali, převezou do muzea v Kopřivnici, kde bude k vidění pro veřejnost. I dále budou využívat koňskou stříkačku z roku 1924 a nově Tatru 815 Terrno s typovým označením CAS 20/4000/240-S2T.

„Několikrát jsme s ředitelem krajských hasičů Radimem Kuchařem o možnosti převodu jednali. Zjistil si veškeré informace o dobrovolných hasičích v Bobrovníkách a na žádost o převod reagoval pozitivně. Je to velký kvalitativní skok pro celé Hlučínsko a přeji klukům, aby jim auto dlouho a spolehlivě sloužilo,“ řekla starostka Hlučína Petra Tesková.

Nové auto sice pojme o dva tisíce litrů vody méně než stará tatrovka, ale nabízí svým majitelům dosud netušené možnosti. Vejde se do ní mnohem více vybavení. K dispozici je v ní i centrála na stožár, takže při práci v noci lze místo zásahu osvětlit. Vybavena bude také soupravou pro likvidaci bodavého hmyzu a kufrem na záchranu života. Budou tak schopni vyjíždět k mnohem více druhům zásahů.

„Téměř okamžitě začneme používat náš nový přírůstek, který je ve velmi dobrém stavu, vyrobený v roce 2015, navíc se jedná o stejný vůz, jaký mají profíci v Hlučíně. Ještě nedávno nám hrozilo, že postavilo a pomohlo nám. Tyto stříkačky se běžně jednotkám našeho typu nedávají, o to více nás těší, že ji máme,“ poznamenal velitel výjezdové jednotky Miroslav Balada.

Nové auto posvětí v rámci mše svaté, která se uskuteční přímo na asfaltovém hřišti v areálu u tělocvičny v Bobrovníkách, arcibiskup pražský Jan Graubner, který je zároveň čestným členem tohoto dobrovolného sboru hasičů. Naplánovaná je od 11 hodin dopoledne.

K doprovodnému programu patří výstava mapující historii sboru v prostorách tělocvičny. Zapojí se do něj místní hasičská přípravka Bobříci, pro návštěvníky akce bude připravena statická ukázka historické i novodobé techniky včetně zásahu s historickou koňskou stříkačkou, dobrovolní hasiči předvedou také zásah v případě bojového útoku s PS 8, nebo při hašení oleje. Program začne již v 10.30 hodin odchodem průvodu od Bobry clubu na hřiště, kde se bude celodenní akce konat.

Kulturní program, který začne ve 13 hodin, zahájí skupina BosoBos, od 15 hodin bude pokračovat PETER´S music, od 19 hodin zahraje skupina Nebe a od 21 hodin skupina Mr. Day.

Bobrovničtí dobrovolní hasiči každoročně vyjíždějí k desítkám akcí. A ačkoli jde o jednotku s místní působností, jejich renomé je tak vysoké, že nedávno pomáhali například i v Ostravě při odstraňování škod po vichřici.

K tématu

Sbor českých dobrovolných hasičů v Bobrovníkách byl založen na popud župního referenta Karla Průši, který byl také prvním starostou župní hasičské jednoty hlučínské, 29. června 1924. Na tento den byla svolána také první valná hromada. Do sboru se tehdy přihlásilo 25 členů. Do té doby byl v Bobrovníkách k dispozici pouze sud na vodu a požární žebřík. Ještě v roce 1924 získal ruční stříkačku na koňský potah. První hasičská zbrojírna byla postavena mezi lety 1924 a 1925. Hasiči se postupně stávali významnou organizací obce a už v roce 1935 měli třiaosmdesát členů. V době okupace byly spolky zakázané, ale po válce již v roce 1949 sbor získal motorovou stříkačku a došlo i k rozšíření hasičské zbrojnice. V průběhu let se činnost hasičů v obci rozšířila o pořádání dětských soutěží, oslav sv. Floriána, letních táborů, hasičských slavností a dalších akcí.