„Zájem v loňském roce nám potvrdil, že jdeme správným směrem. Lidé si kola půjčovali denně, a ačkoliv jsme službu zaváděli v době počátků pandemie, tak se brzy na bicyklech prohánělo mnoho lidí,“ poznamenal náměstek primátora Michal Jedlička, do jehož gesce tato aktivita spadá.

„Chtěl bych také Opavanům poděkovat za to, jak se k bicyklům chovali. Podle dat společnosti byli jedni z nejohleduplnějších, co se týká vandalismu. Věřím, že to tak bude i nadále,“ uvedl Michal Jedlička.

Modrá kola společnosti Nextbike budou moci zájemci využívat od 1. března až do konce listopadu. K dispozici jich budou mít nově celou stovku. „Díky dobré spolupráci došlo k navýšení kol, prodloužení doby, kdy budou kola k dispozici, ale také ke snížení ceny, kterou jsme z rozpočtu města uvolnili,“ dodal náměstek. Město zaplatilo 1,09 milionu korun, což je o 500 tisíc korun méně než před rokem.

Podněty těch, kteří službu využívali

Na základě zkušeností se město rozhodlo rozšířit počet stanic, kde si cyklisté kolo jednak půjčí, nebo jej zde mohou vrátit. Celkem těchto míst bude 40.

„Využili jsme cenných podnětů lidí, kteří službu využívali,“ poznamenal Jaromír Hudeček z odboru rozvoje města s tím, že na začátku března bude připraveno 30 stanic a v průběhu měsíce vzniknou místa nová.

„Rovněž u nejvyužívanějších stanic u východního nádraží, Hlásky, Ptačího vrchu rozšíříme prostor především pro vrácení,“ doplnil Jaromír Hudeček. V letní sezoně nebudou chybět stanice u koupaliště či Stříbrného jezera.

Pro vypůjčení sdíleného kola si člověk musí nainstalovat aplikaci do mobilního telefonu, kterou si spáruje se svou bankovní kartou. Prvních 15 minut je jízda zdarma, za dalších započatých 60 minut zaplatí uživatel 20 korun a za každých dalších 30 minut se mu odečte rovněž 20 korun. Maximálně se však strhne částka 150 korun. Jednoduchá aplikace kolo pomocí QR kódu odemkne, zároveň umožňuje kolo rezervovat či nahlásit poruchu.

„Uživatel musí bicykl vrátit do oficiální stanice, případně do její bezprostřední blízkosti. Pokud tak neučiní, bude mu z účtu odečten servisní poplatek 250 korun,“ upozornil pracovník odboru rozvoje města.

Seznam míst a také podrobné informace k půjčování jsou zveřejněny jak na webu města, tak především v samotné aplikaci, na webu www.nextbikeczech.com či facebooku Nextbike Czech Republic. „Budeme rádi, když se na nás opět cyklisté budou obracet se svými podněty a my budeme moci službu nadále dělat zajímavější,“ řekl na závěr Jaromír Hudeček.