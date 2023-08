Stáhnout aplikaci, zaregistrovat se, naskenovat kód na kole a po odemčení vyrazit. Po jízdě pak bicykl vrátit zpátky do některého ze stojanů. Takto jednoduše fungují sdílená kola, která se už díky firmě Nextbike zabydlela také na třech místech opavského okresu.

Sdílená kola se stala oblíbenou součástí několika měst v kraji. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Například v Opavě je bikesharing v provozu od roku 2020. Kola si lze půjčit ale i v Hlučíně nebo v Ludgeřovicích. Deník zjišťoval, zda se objeví i v dalších městech regionu a jak to funguje v jiných částech Moravskoslezského kraje?

Že jsou Opavané skutečnými mistry v počtu vypůjčených dopravních prostředků, jasně ukazují čísla. Slezská metropole se už nějakou dobu drží na špici, jednu dobu to bylo dokonce i v rámci celé České republiky, letos minimálně v Moravskoslezském kraji, kde je Opava vůbec nejúspěšnější.

VIDEO: Fantastický závěr festivalu Hrady CZ na Opavsku. Najdete se na záběrech?

Zatímco v dalších městech v kraji, kde společnost Nextbike bikesharing provozuje, si průměrně vypůjčí kolo asi dva lidé, v Opavě je to šest výpůjček za den. „V průměru 600 lidí na sto kolech denně? Opava v tomto ohledu pozitivně ustřelila,“ okomentoval pro Deník jednatel Nextbiku Lukáš Luňák.

Každá mince má však dvě strany, ve slezské metropoli se musel letos v květnu řešit narůstající vandalismus právě u sdílených kol. Neznámí pachatelé vytrhávali bicyklům nejčastěji přední světla.

Hlučín a nově i Ludgeřovice

Kromě Opavy mohou jezdit zájemci na sdílených kolech ještě v Hlučíně, kde mají k dispozici od roku 2020 celkem čtyřicet kol a devět stanic. Letos v červnu pak doplnily „partu“ ještě Ludgeřovice. Kola lidé najdou na celkem pěti místech, a to u autobusové zastávky Motel Taxi směrem na Ostravu, Ludgeřovice hřiště ve směru na Hlučín, dále před samoobsluhou u kostela, na křižovatce ulic Vrablovecké a Lípové a ještě u hostince na Vrablovci.

Možná přibudou Otice

Jestli se sdílená kola časem rozšíří i do dalších měst Opavska, zatím není jasné. Ve hře je ale možné napojení na sdílená kola v Oticích, které by tak rády učinily po vzoru zmíněných Ludgeřovic, ty jsou přidruženy k Ostravě. Sdílená kola do budoucna nevylučují třeba ve Vítkově.

VIDEO: Lidé na štěrkovně v Hlučíně mohou opět sledovat medúzy, podívejte se

„V nejbližších dvou letech k tomu ale nedojde. Zatím se snažíme spíše o budování cyklistické infrastruktury, která zde chybí,“ prozradil Deníku vítkovský starosta Jakub Cihlář. Kola si v dohledné době nebudou půjčovat ani v Kravařích. „Prozatím jsme o této službě neuvažovali,“ sdělila mluvčí města Eva Hanzlíková.

Jak se jezdí v kraji?

V rámci Moravskoslezského kraje funguje bikesharing dále v Ostravě, Havířově, Frýdku-Místku, Krnově a v Těrlicku. V jednotlivých městech se pak počty kol liší – od hlučínských čtyř desítek až po ostravských jedenáct stovek, přičemž počty průběžně narůstají. Provozovatel chce přinejmenším oslovit většinu měst nad pět tisíc obyvatel, ideálně v blízkosti už fungující lokality z důvodu snazší distribuce a servisu kol. V regionu by podle Luňáka bikesharing slušel nejméně třem až čtyřem dalším městům. Na mysli má Třinec, Karvinou, Bohumín a Orlovou. „Zejména Karviná a Třinec by podle mě sdílená kola měly mít stoprocentně,“ míní Luňák. Další expanze na Karvinsko a Třinecko se ale prozatím nechystá. Města jsou proti.

K TÉMATU

Sdílená kola v městech Moravskoslezského kraje

Opava (od 2020, 110 kol, přes 30 stanic, 15 minut zdarma, pak 24 korun/60 minut)

Ostrava (od 2019, 1100 kol, přes 350 stanic, 15 minut zdarma, pak 25 korun/45 minut)

Havířov (od 2020, 200 kol, přes 50 stanic, 15 minut zdarma, pak 25 korun/30 minut)

Frýdek-Místek (od 2021, 200 kol, 126 stanic, 15 minut zdarma, pak 25 korun/45 minut)

Krnov (od 2021, 100 kol, přes 25 stanic, 15 minut zdarma, pak 12 korun/30 minut)

Hlučín (od 2020, 40 kol, 9 stanic, 15 minut zdarma, pak 25 korun/45 minut)

Ludgeřovice a Těrlicko (od 2023, přidruženo k Ostravě, resp. Havířovu)

K TÉMATU

Víte, že…

…počátkem srpna, čtyři roky po spuštění provozu, lidé překonali milník deseti milionů kilometrů najetých napříč Českem na kolech společnosti Nextbike a realizovali na sedm milionů výpůjček?

…Ostrava podporuje bikesharing také tím, že držitelé ročního kuponu do MHD mají po bezplatných úvodních patnácti minutách zdarma ještě další čtvrthodinu?

…pro časté uživatele nabízí Nextbike měsíční (189 korun) i roční předplatné (1149 korun)?

…v Ostravě během covidu řešili vysoký vandalismus? Všechny zámky na kolech dostaly „brnění“ a opatření snížila nešvar o 70 procent