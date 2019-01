Sdružení obcí Hlučínska realizuje mnoho aktivit a projektů s cílem propagovat a rozvíjet region, podporovat tradice a zvyky a zlepšovat kvalitu života v regionu. Jedním z hlavních podporovatelů dobrovolného svazku obcí je jistě Moravskoslezský kraj, jehož finanční zdroje sdružení často využívá.

Předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera. | Foto: DENÍK

Jedná se hlavně o dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje, v rámci kterého získalo Sdružení obcí Hlučínska již několik dotací na management dobrovolného svazku.

V současné době je realizován projekt Rozvoj regionu Hlučínska, jehož realizace potrvá do konce dubna a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje by měla činit 150 tisíc korun. Sdružení má dále zažádáno o dotaci na navazující projekt, díky kterému by mohlo získat další dotaci ve výši 100 tisíc korun.

V loňském roce měli obyvatelé obcí dobrovolného svazku možnost vzdělávat se v environmentální oblasti díky projektu Dýchejte čistý vzduch!. V letošním roce navazuje na tyto aktivity další vzdělávací projekt Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě, jehož předmětem, jak už název napovídá, bude tematika vodních zdrojů a efektivního hospodaření s nimi.

Obyvatelé regionu se tak mohou těšit na sérii podzimních přednášek, které proběhnou v každé obci Sdružení obcí Hlučínska. Novinkou v tomto projektu bude seminář pro starosty, místostarosty, pracovníky odborů životního prostředí a místní zemědělce, který bude zaměřen na odbornou tematiku týkající se hospodaření s vodními zdroji a role obcí v této oblasti.

Dotace z Moravskoslezského kraje v rámci Programu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2016 na tento projekt by měla činit 149 600 korun.Také oblast kultury sdružení nezanedbává. V létě se mohou nejen obyvatelé Hlučínska těšit na další ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel, který proběhne 10. července 2016 na Mírovém náměstí v Hlučíně.

Opět se zde představí množství folklorních souborů, kapel a tanečních skupin z regionu včetně tradičního jarmarku regionálních produktů a řemesel. Na realizaci této akce má sdružení rovněž zažádáno o dotaci u Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016.