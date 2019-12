Náměstí, stromy, budovy a veřejná prostranství rozsvěcují nejen o Vánocích. Na trhu v oblasti světelné a vánoční výzdoby měst a obcí, veřejného, průmyslového a ostatního osvětlení působí od roku 1994.

Firmu představují čtyři zaměstnanci, a sice jednatel Jiří Kolarczyk, jeho manželka starající se o administrativu a dcera se synem zajišťující grafiku a kontakty.

„Externě u nás samozřejmě pracují chlapi, kteří pro nás dělají práci v terénu,“ upřesnil Jiří Kolarczyk s tím, že nabízí kompletní servis od poradenství, přes instalaci až po záruční opravy. Mají exkluzivní zastoupení největších evropských výrobců světelné výzdoby.

Bílá barva je v módě

„Během roku se řeší převážně veřejné osvětlení, nasvícení historických budov a podobně. Před Vánocemi to pak přeskočí na světelnou výzdobu a na té si zakládáme. Dovoluji si říct, že jsme v této kategorii nejlépe kovaní,“ pokračoval. A existují v osvětlení nějaké trendy?

„Poslední roky se to ujednotilo a teplá a studená bílá barva čili zlatá a stříbrná se drží na špici,“ prozradil a dodal: „Dříve bývaly odskoky do studených barev, populární byla modrá s bílou či červenou, v naší společnosti se ale do všeho dost míchá politika. Zlatá a stříbrná nikoho neurazí.“

Horní náměstí rozsvítilo 16 560 ledek

Na „kouli“, která se během adventu mění v baňku bylo použito 2 200 LED diod, na vánoční strom celých 7900. „Jindy máme volné ruce, tady přišlo město již s nějakou představou. Nově chtěli ozdobit Hlásku a divadlo. Jsou to památky, nesmí se vrtat do fasády, takže jsme museli vymyslet, jak to připojit k oplechování, aby osvětlení dobře drželo, neroztrhalo se větrem a podobně,“ popsal majitel opavské firmy, jenž je rád, že se po letech útlumu mohl vrátit zase do rodné Opavy a předvést něco nového ze své práce. „Osvětlení jsme připravovali s láskou, kladných ohlasů lidí si nesmírně vážím,“ řekl Kolarczyk.

I když se jedná o malou opavskou firmu, s jejich osvětlením se potkáte v téměř všech městech severní Moravy, například v Karviné, Bohumíně, Frýdku-Místku, ostravských obvodech.

„Naše práce ale zdobí také mnoho míst v Praze, Karlových Varech, Kroměříži, Kojetíně, ale i v rakouském Kinderweltu či se nám podařilo osvětlit celé Jižní Svahy ve Zlíně, což je tamní největší sídliště. I když jsme malá firma, výsledky za námi stojí,“ uzavřel Jiří Kolarczyk.