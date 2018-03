Sehnat firmu na zakázku? Pro některé obce je to problém

Potíž už není ani tak v tom, zajistit peníze, ale spíše narazit na někoho, kdo akci zrealizuje. Týká se to hlavně menších obcí a zakázek „na míru“.

Práce je dost, ekonomika silná, zakázek mnoho, firmy nestíhají.

I tak by se ve stručnosti dala popsat aktuální situace v zemi. Sehnat dobrou společnost i na opravu obyčejného chodníku tak bývá pro obce někdy až nadlidský úkol. Zajímalo nás, jak si v tomto ohledu stojí opavský a bruntálský okres.

Jak naší redakci sdělil čelní představitel Bolatic Herbert Pavera, problémy se sháněním stavebních firem jsou v poslední době velké.

„Loni jsme opakovaně vypisovali výběrové řízení na opravu hřbitova, bohužel se do něj nikdo nepřihlásil. Dopadlo to nakonec tak, že terénní práce, včetně chodníků a podobně, obstarají naše technické služby. Podobně je to také s výběrovým řízením na opravu školky, o kterou měly zájem tři společnosti. To je oproti předešlým rokům velmi nízké číslo. Firmy teď zkrátka mají dost práce a nemohou přibírat další zakázky,“ mínil Herbert Pavera.

Podobně se pak vyjádřili i další. Například ve Služovicích jsou podle slov tamního starosty Petra Weczerka rádi, když má o zakázku vůbec někdo zájem.

„Jedno výběrové řízení se v současné době chystáme vypsat, takže jsme zvědaví, kolik firem se přihlásí. Faktem je, že dříve jich bylo třeba pět, teď s bídou jedna. Trh je naplněn nabídkou, firmy musejí brát ohledy na to, aby splnily termíny,“ konstatoval.

Pokles poptávky pak registrují i v Hlavnici.

„Zájem firem je opravdu menší. U nás naštěstí proběhlo vždy vše bez potíží, avšak tento problém tu je,“ řekl hlavnický starosta Aleš Salibor.

Menší opravy zvládají pokrýt zaměstnanci technických služeb ve Stěbořicích. Jde-li však o akce náročnějšího charakteru, situace už tak růžová není.

„Máme takovou, jak já říkám, údržbářskou četu. Pokud se jedná o akce financované z našeho rozpočtu, dá se to. Jakmile je to ale přes dotace, bývá to problém. Snažíme se nabrat na léto více zaměstnanců. V posledních letech se výběrová řízení musejí vypisovat alespoň na dvakrát, což samozřejmě komplikuje situaci,“ přiblížil starosta Stěbořic Roman Falhar.

S potížemi sehnat stavební firmy vědí své i ve větších obcích a městech. Jedná se zejména o specifické zakázky takzvaně na míru.

„Že by se v Krnově výběrové řízení na veřejnou zakázku muselo opakovat, protože se nikdo nepřihlásil, k tomu dochází jen velmi zřídka. Už jsme ale pár takových případů zaznamenali. Šlo o specifické zakázky, kdy sháníme nějakou úzce specializovanou firmu. Museli jsme například opakovat řízení na opravu střechy radnice, protože tam jde o výměnu atypických barevných tašek nebo o opravu historické cesty na Cvilíně,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Oprava cesty na Cvilíně představuje zakázku za 973 tisíc korun bez DPH, kterou nedávno dokončila krnovská společnost Jiří Kalina – Agrokal. Protože šlo o štětovanou cestu, v některých místech překrytou asfaltem, práce probíhala pod dohledem památkářů.

„Jedná se o velmi specifickou, odbornou práci, o niž mezi firmami nebyl velký zájem. Zakázku jsme soutěžili třikrát. Jednou se do soutěže nepřihlásil nikdo, podruhé byly cenové nabídky nad naše finanční možnosti. Až napotřetí se podařilo, že jsme mohli vybírat ze tří firem,“ doplnil místostarosta Krnova Michal Brunclík.