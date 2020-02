Své o tom ví i paní Karolína, která pro sebe a svou dceru našla svého zubního lékaře až v Ostravě.

„Ani ve snu by mě nenapadlo, že najednou mohu být bez svého zubaře. Ale stalo se,“ začíná své vyprávění maminka osmileté dcery Natálie.

„Přistěhovali jsme se do Opavy a tím jsme svého vesnického zubaře vyměnili za toho ve městě. Doporučila mi ho maminka mé kamarádky. Pan doktor byl výborný, malá k němu také chodila ráda. I systém objednávek fungoval výborně. Pokud jste měli mít kontrolu, sestřička se vám sama ozvala,“ pokračuje v povídání Karolína. „Je pravdou, že jsme ale za některá ošetření platili, na což jsme nebyli z minulosti zvyklí. Nicméně i tak byla rodina spokojena,“ podotkla mladá maminka.

Jenomže idylka skončila. „Pan doktor se rozhodl jít za lepším. Odešel do Prahy a my jsme najednou měli problém. V té chvíli jsem netušila jak velký,“ přiznává Karolína. „Hledala jsem opravdu poctivě, ptala se přes známé, ale marně. Pokud se už ordinace našla, dotyčný neměl smlouvu s pojišťovnou. Dospělo to už do stadia, že jsem se smiřovala s tím, že každá návštěva zubaře obere mou peněženku o nějakou tu tisícovku,“ pokračuje ve svém zubním příběhu mladá Opavanka.

Světlo na konci tunelu se jí přece jen rozsvítilo.

„Známý mého muže se zeptal, zda by nám nevadil zubní lékař v Ostravě. Řekli jsme, že ne. Dostali jsme doporučení a náš problém byl vyřešen. Chodíme do rodinné ordinace, kterou provozuje otec se synem a jsme maximálně spokojeni. Nějaký ten kilometr navíc nám vůbec nevadí,“ zakončila Karolína.

K TÉMATU

Věděli jste?

Zubaři nepřijímají. Výjimkou je nejbližší rodina

Mám plno, nezlobte se. S takovým odmítnutím u zubaře se setkala spousta lidí. Jak lze pravidlo obejít? „Je nepsané pravidlo, které se u zubařů dodržuje, a tím je přijímání dětí pacientů, případně ještě manžela či manželky, ať jsou u jednoho lékaře celá rodina,“ říká Vladimír Jiroušek mladší, který ostatní žadatele, a že jich každý týden je, musí rovněž odmítat.

Nechodíte na kontroly, končíte. Ano, nebo ne?

Když dlouhodobě nechodíte ke svému ošetřujícímu lékaři, vyškrtne vás, a musíte hledat jiného. Má na to nárok? „Pokud je u nás pacient registrovaný, nelze jej vyřadit, pokud on sám nezmění lékaře nebo nedojde k hrubému porušování léčebného plánu. Po třech letech bez návštěvy jej sice uložíme do složky vyřazených pacientů, ale kdyby si zavolal, můžeme mu maximálně vynadat, že nechodí, ale definitivně jej vyřadit nemůžeme,“ uvádí na pravou míru Jiroušek obecné pravidlo praktických lékařů, dětských praktických lékařů a zubařů s tím, že jedinou výjimkou je, pokud si tuto podmínku lékař výslovně zanese do registračního formuláře.

Kde najdu zubaře?

Přehled o dostupných zubařích zájemci naleznou na webu České stomatologické komory www.dent.cz/zdravotnicka-zarizeni. Portál však nezaručuje aktuální údaje, proto je lepší zavolat na sekretariát Oblastní stomatologické komory na číslo 777 284 899.