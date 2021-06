Jedním z frekventovaných míst v Opavě je při dopravních špičkách křižovatka ulic Husovy a Olomoucké. Dočká se někdy semaforů?

Křižovatka ulic Husovy a Olomoucké, Opava, 18. června 2021. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Kdo chce z Husovy odbočovat vlevo, měl by se obrnit slušnou dávkou trpělivosti. Kolony aut jsou v těchto dnech ještě markantnější, protože je ve směru do centra od křižovatky s Rooseveltovou do 25. června uzavřena Hradecká ulice. Řidiči to berou objížďkami i přes Husovu a doprava kolabuje.