Na nezájem cestujících si rozhodně nemůže stěžovat opavské senior taxi, které už tři roky brázdí ulice města a vozí klienty k lékaři, na rehabilitace nebo třeba po úřadech.

Senior taxi je služba oblíbená v celém Česku, ilustrační foto. | Foto: se svolením města Pardubice

Oproti jiným v tomto padesátitisícovém městě služba poměrně dlouho chyběla, ale jak se ukazuje, její zavedení se Opavě vyplatilo. Jak přeprava vlastně funguje?

Osmdesátiletý Josef Balarin musí pravidelně dojíždět na různá vyšetření do Slezské nemocnice i dalších zdravotnických zařízení. Když to šlo, využíval k tomu městskou hromadnou dopravu. Ale jak sám říká, s rostoucím věkem přišla pohybová omezení.

„Protože v rodině má řidičák jen můj zeť, vozívá mě k doktorům on. Jenže i on musí do práce. Sice si to umí přizpůsobit, ale když se to někdy sejde, musím na vyšetření i několikrát za týden. Sám už bohužel nejsem tak čilý, abych všechny cesty absolvoval trolejbusem. Takže když v Opavě vzniklo senior taxi, hned jsem se zaregistroval. Nevadí mi, že se cesty musí objednávat dopředu, k doktorům jsem stejně předem objednán,“ vzpomíná senior.

Malým problémem je, když se vyšetření protáhne. „V tom případě nemůžu jet zpátky taxíkem, protože tam na mě nebude půl hodiny čekat. Takže většinou se nechám odvézt jen do nemocnice a zpátky už si to zařizuji sám. Ale i ta jedna cesta mi moc pomůže,“ konstatuje spokojený zákazník s tím, že se mu ještě nestalo, že by mělo taxi „plno“ a nemohlo jej svézt. „Možná je to i tím, že jej objednávám s velkým předstihem, když už znám termíny. A těch třicet korun je dobrá cena,“ dodává.

Právě takovou částku lidé za dopravu taxi zaplatí, tedy za jízdu po Opavě, občany městských částí přijde jízda na padesát korun. Stejnou částku platí i případný doprovod, kromě doprovodu držitele průkazu ZTP/P, ten má jízdu zdarma. Platí se přímo u řidiče jak v hotovosti, tak i kartou.

Červené senior taxi vyjelo do opavských ulic poprvé na podzim 2020. Využívat jej mohou obyvatelé města s trvalým pobytem starší sedmdesáti let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. Službu poskytuje Městský dopravní podnik Opava (MDPO). „Je o ni stále zájem, během uplynulého roku ji využilo na 2500 klientů. Devět stovek lidí pak senior taxi využívá opakovaně nebo pravidelně,“ říká ředitel MDPO Pavel Gebauer. Je však nutné se dopředu zaregistrovat, a to v místě předprodeje jízdenek na Horním náměstí. Každou cestu je nutné si předem objednat na čísle 602 533 915. Ještě dodejme, že senior taxi jezdí ve všední dny vždy od šesti do šestnácti hodin.