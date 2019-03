Zájemcům je poskytne zdarma. Jde o 1390 hlásičů požáru a 1690 detektorů oxidu uhelnatého. Hlásiče kraj distribuuje prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Společně, která provozuje většinu Senior Pointů v regionu.

"Na Opavsku jsou to Senior Pointy v Opavě a ve Vítkově. Především majitelé rodinných domků mají zájem hlavně o detektory na CO a lidé z bytů častěji dostávají hlásiče požáru,“ říká předsedkyně Krajské rady Seniorů ČR Zlatuška Paršová. Kdyby si měli senioři kupovat hlásiče sami, dopadlo by to s největší pravděpodobností tak, že by doma žádné neměli.

Jedno takové zařízení může stát i patnáct set korun a to není pro seniory málo. „Proto chceme starší občany podpořit i touto cestou. Stačí, když se zastaví do jednoho z dvanácti Senior Pointů, které v kraji fungují. Musí mít s sebou občanský průkaz a vyplnit příslušné předávací protokoly,“ uvádí náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Akce navazuje na úspěšný projekt z roku 2017, kdy kraj pro seniory nakoupil 1100 hlásičů.