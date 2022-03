Výlet seniorů na Vítkovsko: jeden spadl ze srázu, pak ho přepravovali po řece

Jarní sluníčko láká k výletům do přírody, a tak se na jeden takový vypravila skupinka seniorů na Vítkovsko. Příjemné vzpomínání to ale nebude minimálně pro jednoho z nich. Ten totiž nečekaně spadl z osmimetrového srázu a uvedl do akce zdravotnickou záchrannou službu a hned tři jednotky hasičů.

Záchrana seniora v Podhradí u Vítkova. | Foto: HZS MSK

Nemilá příhoda se stala v úterý 22. března 2022 odpoledne. Senior při procházce úzkou turistickou stezkou kolem řeky Moravice spadl z výše zmíněného srázu až ke břehu řeky. Hasiči asistovali při jeho ošetřování a pak jej přeplavili pomocí záchranných saní na druhý břeh řeky Moravice k vrtulníku Letecké záchranné služby Ostrava. „Při úterní odpolední vycházce skupinky starších osob podél řeky Moravice podle červené turistické značky spadl jeden ze seniorů z úzké stezky dolů v oblasti mezi autokempem v Podhradí u Vítkova a Vítkovem, místní části Lhotka,“ popsal mluvčí hasičů Petr Kůdela. Opavské muzeum zve do říše Egypta, Řecka, Říma i barbarů, nahlédněte dovnitř K Moravici ihned vyjely jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic Vítkov a Opava, odkud dorazila i hasičská lezecká skupina, společně s nimi pak také jednotka dobrovolných hasičů z Vítkova. Při příjezdu hasičů byl muž při vědomí. Hasiči asistovali týmu zdravotníků při ošetřování zraněného seniora, pak jej pomocí záchranných saní RS-5 přeplavili přes Moravici na místo, které bylo vhodné pro přistání vrtulníku LZS Ostrava. Ještě ho pomohli naložit do záchranářského vrtulníku a ten s ním pak odletěl do nemocničního zařízení v Ostravě.