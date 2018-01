Senior taxi slaví úspěchy, zájem o službu je velký

Dojít do nemocnice, k lékaři, na poštu, na úřad a nebo jen nakoupit. Pro většinu z nás rutina, pro některé nepředstavitelný problém. Především tedy pro seniory, kteří nemají auto, mají problémy s chůzí nebo by cestu pěšky zkrátka jen stěží udýchali.

Senior taxi. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Některá města na Opavsku se rozhodla takovým lidem pomoci a nabízejí takzvaný „Senior taxi.“ Laicky řečeno si mohou starší lidé domluvit odvoz tam, kam zrovna potřebují.

PRO LIDI NAD SEDMDESÁT LET

Jedním z měst, kde se tímto způsob pokouší seniorům pomoci, je Hlučín. „Také v roce 2018 bude Hlučín poskytovat svým starším občanům dotovanou službu senior taxi. Loni šlo na jeho provoz 232 470 korun, letos rozpočet počítá s 260 tisíci korunami.

Službu senior taxi Hlučín nabízí seniorům od dubna roku 2015. Je určena pro občany Hlučína starší sedmdesáti let,“ vysvětluje tisková mluvčí města Ivana Gračková.

Jak zmínila, seniory dopraví za patnáct korun z místa jejich bydliště na náměstí, k poště, poliklinice, k Domovu pod Vinnou horou a k budově lékařů v Cihelní ulici. „Po prvních zkušenostech přibyla také stanoviště u budovy lékařských ambulancí v Hrnčířské ulici a v ulici Zahradní, ale také u zámku, kde sídlí Klub seniorů Hlučín.

Za dopravu neplatí doprovod seniora, pokud je potřebný. Pro jistotu je dobré, když si občan službu objedná na telefonním čísle 606 600 154 alespoň jeden den předem, aby se mu nestalo, že taxikář nebude mít volnou kapacitu,“ doplnila Gračková.

ZAVEZOU JE K LÉKAŘI I NA ÚŘAD

Ve Vítkově, jak redakci potvrdil tamní místostarosta Oldřich Huška, zajišťuje tuto službu a mnohé další Charita Odry. „Zajišťují například mytí oken, rozvážení obědů a mezi tím rozvážejí seniory, kam potřebují. Cena je 45 korun, z toho 25 korun platí město a 20 korun cestující,“ vysvětlil Huška.

Redakce pak oslovila také ředitele Charity Odry Petra Kučerku, který potvrdil, že takzvaný Senior taxi provozují ve Vítkově zhruba dva až tři roky. „Je to v rámci pečovatelské služby. Lidé si mohou zavolat na charitu a my je zavezeme k lékaři, na úřad či na nákup. Je to velmi využívané, měsíčně se jedná zhruba o dvacet až čtyřicet jízd,“ zmínil Kučerka.

To, že zájem ze strany lidí je ve Vítkově opravdu velký, potvrdila naší redakci také samotná řidička Lenka Miková. „Lidé jsou spokojeni a nadšeni z toho, že tady něco takového existuje. Nejčastěji vozím seniory do vítkovské nemocnice. Je to do kopce a pro mnohé lidi je velký problém tam dojít, někteří špatně chodí nebo by to neudýchali. Lidé, které vozím, jsou moc milí a hlavně vděční,“ nechala se slyšet žena.

V OPAVĚ JE KVALITNÍ SÍŤ MHD

Samotná Opava pak zmíněnou službu nenabízí. „O zavedení této služby neuvažujeme. Opava má na rozdíl od jiných měst, kde například Senior taxi zavedli, velmi kvalitní síť MHD, která pokrývá valnou většinu území města, zastávky jsou v docházkové vzdálenosti. Senioři nad 70 let mají navíc jízdné zdarma.

Neevidujeme ani poptávku po této službě ze strany veřejnosti,“ uvedla tisková mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.