/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opava byla a je kavárenským městem. Důkazem je nespočet podniků, které nabízejí výborná espressa, cappuccina či latté. Vydali jsme se do opavských ulic a zmapovali top kavárny, které by žádný milovník kvalitní kávy neměl vynechat. V tomto díle seriálu Na kávě v Opavě se Deník vypravil do podniku Botaniqa v Růžové ulici. Kavárna s bistrem mísí výběrovou kávu a asijskou kuchyni. Čím si získali srdce a hlavně chuťové buňky Opavanů?

Radim Mader a Lukáš Káňa se poznali v roce 2018 ve Skotsku, kde je seznámily jejich přítelkyně. Zatímco Radim je amatérský kuchař, Lukáš toužil založit espresso bar. Napadlo je tedy spojit dva koncepty v jeden. Myšlenka na společný podnik zrála v hlavách majitelů od roku 2020 a Botaniqa se otevřela Opavanům v listopadu 2022.

Mají vlastní značku kávy

Interiér Radimova a Lukášova vysněného podniku připomíná botanickou zahradu, odtud také název Botaniqa. Oba milují květiny, stejně jako kvalitní kávu. „Pracujeme s výběrovou kávou, máme vlastní blend (umění spojovat kvalitní kávová zrnka různých výběrových arabik a robust dohromady, pozn. red.) a víme, kolik práce za tím stojí. Italských standardů se straníme,“ sdělil kavárník Lukáš Káňa.

Kávu jim praží malá pražírna Poppy Beans. A návštěvníci si můžou v Botanice dát kafe na všechny oblíbené způsoby. Ale i ty méně obvyklé.

V60, batch a cold brew

Lukáš Káňa sdělil, že kávu připravují i metodou V60 (při tomto procesu se voda přelévá přes kávu, která je ve filtru, a ta pak stéká do nádoby). „Jinak máme každý den připravený nějaký zajímavý batch (filtrovaná/překapávaná káva). V létě hosty přivítáme cold brew (káva zalitá studenou vodou, která se v ní nechá máčet ideálně dvanáct hodin, pozn. red.),“ vysvětlil Lukáš. V létě mimo studené kávy připravují třeba studený Matcha zelený čaj.

Ke kávě si lze objednat třeba zákusek z aktuální nabídky. Majitelé zaměstnávají pekařku, která sladké dobroty peče. Oblíbený je mezi lidmi cheesecake.

Lukáš popsal co jej baví na práci kavárníka: „Je to komunikace s lidmi a neustálý posun v tom, co děláme a kam to směřuje. Začínali jsme od nuly bez jakýchkoliv zkušeností. Kam jsme se za ten rok a půl posunuli, je neuvěřitelné.“

Majitelé se od sebe učí navzájem „Lukáš mě postupem času vtáhl do kávy,“ poznamenal Radim Mader, který Deník pozval do kuchyně Botaniqy.

Mader: S námi objevíte street food

Botaniqa v oblasti jídla podle Radima necílí na jednu konkrétní zemi, nicméně asijské pokrmy převládají. V nabídce mají třeba filipínské kuře, asijské závitky, či Yakamein, což je silná nudlová hovězí polévka, která se těší velké oblibě v americkém New Orleans.

Mader dále prozradil, v čem je jejich podnik jedinečný: „S námi objevíte street food, který se vyznačuje čerstvými, pestrými, rozmanitými, a hlavně lokálními a sezonními potravinami. K potravinám chceme přistupovat podle koncepce zero waste. Snažíme se z nich tedy zužitkovat úplně všechno.“ Dodal, že ze zbytků zeleniny se dají udělat například výborné omáčky, které si, stejně jako všechna jídla, připravují sami.

Pyšní jsou zejména na svoje marinády, které přidávají do salátů. Marinovaný v jejich vlastní omáčce je i losos, který je součástí havajsko-asijského pokrmu poke bowl, mísa hrající všemi barvami. Obsahuje syrovou rybu, zeleninu a rýži. Jedná se o takové sushi na talíři. V Botanice vaří celkem tři kuchaři, hlavní slovo má ale profesionál, šéfkuchař Ondřej Dulanský. V oboru pracuje deset let. Radim už na jídlech spolupracuje pouze částečně. „Postupem času jsme zjistili, že už potřebujeme profesionála, už toho bylo moc,“ dovysvětlil Mader.

Nejtěžší bylo pro ně vymyslet koncept jídelního menu. Ve stálé nabídce mají 17 jídel. Postupem času jej museli upravit. „Zvolili jsme týdenní menu, protože jsme chtěli nabídnout větší variabilitu jídel, a zákazníky tak více nalákat,“ poznamenal Mader. Od pondělí do pátku mezi 12. a 15. hodinou panuje takzvaná Obědovqa, kdy se podává oběd. Její nabídka se mění každý týden. Pro mlsné jazyky je od 15 hodin do konce zavírací doby připravené speciální menu, které se mění co čtrnáct dnů. Obsahuje třeba japonskou polévku ramen.

