Region - Na Opavsku budou statistici sbírat data celkem ve 177 domácnostech. Kam přesně tazatelé zavítají, to se předem ještě neví. Nově kontrolované byty budou vybrány náhodně.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Osm let. Tak dlouho již probíhá v České republice pravidelné statistické šetření životních podmínek. Jedná se o povinnost nařízenou Evropskou radou a Parlamentem Evropské unie, která se koná ve všech členských státech.

Zaměstnanci Českého statistického úřadu a další kvalifikovaní pracovníci tak v následujících týdnech navštíví neuvěřitelných 10 tisíc českých domácností. A nevyhnou se při tom ani opavskému okresu. Tady poté budou nejen ve městě, ale v obcích sbírat data celkem ve 177 domácnostech.

„Smyslem šetření je především dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální a ekonomické situaci obyvatel v evropských zemích," vysvětluje ředitel Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě Jaromír Kartous. Vybraní respondenti budou odpovídat v dotazníku na otázky týkající se bydlení či práce, ale například také vzdělání nebo zdraví. Kam a ke komu přesně tazatelé zavítají, to se pochopitelně předem ještě neví. Nově kontrolované byty budou vybrány zcela náhodně.

Není však vyloučeno, že pokud již máte s tímto projektem zkušenosti z minulých let, zaklepou statistici na dveře opět i vám. Z celkových 10 tisíc totiž bylo pro letošní rok vybráno 6,5 tisíc domácností, které průzkum absolvovaly již v minulosti. To umožní v rámci šetření vyhodnocovat také zpětnou vazbu. Nejvíce domácností v Moravskoslezském kraji pak navštíví statistici v Ostravě, a to v počtu 377. V Karviné jich bude 303, ve Frýdku-Místku 211, v Novém Jičíně 140 a v Bruntále 96.

Lidé, kteří se do projektu zapojí, se nemusí obávat, že by se někdy mohly jimi sdělené soukromé informace kdekoli objevit. „Domácnost ani jednotlivé osoby není možné jakkoli identifikovat, všechny údaje v dotazníku jsou anonymní. Tazatelé i zpracovatelé dat jsou navíc vázáni mlčenlivostí," uvádí dále Jaromír Kartous a dodává na závěr poděkování:

„Český statistický úřad si je vědom náročnosti tohoto šetření, a proto si velmi váží součinnosti všech občanů, kteří poskytnutím pravdivých údajů přispějí k získání objektivních dat o sociální situaci domácností."

Jak si být jisti, že nejde o podvodníky?

Poslední roky se u nás rozmnožily řady podvodníků, kteří se pod různými záminkami snaží buďto vetřít k lidem domů, aby je okradli, nebo jim vnutili nějaké služby či „výhodné" změny dodavatele energií a podobně. Proto si je lépe dávat pozor a vědět, koho si do bytu pouštíme. Stejně tak i v tomto případě.

Je dobré si zapamatovat, že vyškolení tazatelé při oslovení domácnosti předloží průkaz určený jen pro toto šetření, a to společně s občanským průkazem. Oprávněnost návštěvy lze navíc ověřit u kontaktního pracovníka Krajské správy ČSÚ v Ostravě Evy Kramolišové na telefonu 595 131 212. O konání tohoto šetření byli rovněž informováni starostové dotčených měst a obcí a Policie ČR.

Zdroj: ČSÚ