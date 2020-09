Připravovaný rozpočet fondu dopravy myslí i na náš kraj a pozitivní je, že peněz na dopravní stavby bude v příštím roce výrazně více než letos. V Opavě se tento fakt týká hlavně západní části severního obchvatu. Slavnostní zahájení jeho stavby se uskuteční ve středu 30. září od 10 hodin.

Podařilo se ji zrealizovat do pěti let od vydání územního rozhodnutí a za tím stála spousta tvrdé a hlavně systematické práce. „Společný tah na branku se vyplatil a velmi nám pomohli vlastníci pozemků. Do přípravy stavby aktivně vstoupila i opavská radnice,“ říká tajemník Sdružení pro výstavbu komunikací I/11 – I/57 Martin Dostál. Podstatná část trasy bude vedena volným terénem.

Na koncích úpravy je směrové a výškové řešení dáno navázáním na stávající silnice nebo na východní část severního obchvatu. Limitujícími prvky jsou křížení s železniční tratí, železniční vlečkou, průmyslovými a podnikatelskými areály i chráněnými lokalitami z hlediska životního prostředí. Za křížením Vávrovické ulice vede trasa zátopovým územím řeky Opavy, kříží řeku a obchází vodní zdroj Palhanecké studny.

Propojení silnice I/11 a I/57 je vedeno volným terénem, kde je omezujícím prvkem lokální biocentrum. Pětikilometrový úsek s mosty a kruhovými objezdy dokončí trasu, která úplně mine centrum Opavy ve směru na Bruntálsko. Západní část severního obchvatu v délce pěti kilometrů plánuje firma Metrostav postavit za tři roky s náklady v částce 994 milionů korun.

Dopravní obchvaty jsou pro Opavu holou nutností, protože kapacita městského okruhu je už téměř vyčerpaná. Tranzitní doprava bude svedena na spojku S1 a severní obchvat. Základním krokem k vymístění tranzitní dopravy mimo centrum města byla východní část severního obchvatu a teď konečně dostává zelenou i jeho západní část.

Obě tyto stavby severního obchvatu jsou svou důležitostí považovány za prioritní. Kompletní obchvat významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Opavě a současně též výrazně sníží negativní vlivy dopravy na okolí stávajících komunikací.