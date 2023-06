Už sedm let rozhodují občané slezské metropole o tom, jak bude vypadat jejich město. Participativní rozpočet má název Nápady pro Opavu a každoročně se jich sejde celá řada. Sítem komise projdou všechny realizovatelné, o nichž následně veřejnost hlasuje. Mezi čím mohou Opavané vybírat v tomto roce a které projekty naopak dostaly stopku? Zapojit se zájemci mohou také do ankety Deníku.

Dohromady osmnáct nápadů nejrůznějšího charakteru poslali v tomto roce občané Opavy na Hlásku s tím, že by si přáli jejich uskutečnění. Tradičně se pak u stolu sešla speciální komise, která jednotlivé projekty zkoumala. „O hlasy občanů se jich utká pouze šest. Spousta nápadů byla pracovní skupinou a Komisí místní Agendy 21 vyřazena. Některé nápady byly v rozporu s územním plánem, jiné byly navrženy na nevhodné místo nebo byly obtížné na realizaci v souladu s pravidly participativního rozpočtu,“ přibližuje mluvčí radnice Roman Konečný s tím, že ať už se nápad do hlasování dostal, nebo ne, byl vždy kvalitně zpracován. „Je vidět, že si předkladatelé dávají každý rok více záležet. Jestli se lidé stali neúspěšnými předkladateli, mohou svůj nápad přepracovat a přihlásit jej opět příští rok, rádi s nimi budeme konzultovat všechno, co jim bude nejasné,“ pokračuje.

Jak už bylo řečeno, tak letos budou Opavané vybírat ze šesti návrhů. Kromě stálic v podobě workoutových a dětských hřišť se objevil třeba i návrh na vytvoření slunečních hodin, modernizaci minigolfu nebo vybavení plochy pro bleší trhy. „Zajímavé a kreativní nápady se našly i mezi těmi, které bohužel do veřejného hlasování nepostoupily. Byl to třeba velký nápis OPAVA, permanentní hry na chodník či atraktivní skluzavky zasazené do svahu,“ prozrazuje Roman Konečný.

Svému oblíbenci může veřejnost udělit hlas od čtvrtku 1. června od 12 hodin do středy 14. června do 12 hodin, a to na webu města. Každý občan má pouze jeden hlas, přičemž vítězné nápady budou zveřejněny během čtvrtka 15. června. Ještě dodejme, že letošní ročník probíhá se změněnými pravidly. Projekty se už nedělí na velké a malé, otevřena je pouze jedna kategorie. Ta je ohraničena maximální výší nákladů na projekt 750 tisíc korun. Magistrát letos na participativní rozpočet uvolnil 1,5 milionu korun.

Co už se postavilo?

Díky Nápadům pro Opavu již veřejný prostor oživilo hned několik zajímavých staveb. Kromě dětských a workoutových hřišť nebo vysazování zeleně už došlo třeba ke stavbě venkovního tanečního parketu v Městských sadech či bosé stezky ve Vávrovicích. V horkých letních dnech pak zase Opavané i turisté přivítají možnost zchladit se pod mlžítky v centru města. Nejde ale jen o stavby, díky participativního rozpočtu se například i prodloužila otevírací doba veřejných toalet v Městských sadech, provoz je nově celoroční. Z loňských vítězných nápadů se pak chystá ještě vybudování alpského potoka na Ptačím vrchu, paravánových zástěn kontejnerů v Jiráskově ulici a zabezpečení zastávek MHD nálepkami, aby se zastávkám vyhnuli ptáci a nenaráželi do nich.

Nápady pro Opavu 2023. Z čeho se vybírá?

1. Horizontální sluneční hodiny

Betonové hodiny ve tvaru hřibu by měly vzniknout v parku Joy Adamsonové. Svým vzhledem budou připomínat Afriku, aby byly tematicky propojeny se zmíněným parkem, pojmenovaným po světoznámé opavské rodačce, spisovatelce a malířce Joy Adamson. Rozpočet nápadu činí 30 tisíc korun.

Horizontální sluneční hodiny - ilustrační foto.Zdroj: se souhlasem města

2. Modernizace minigolfu v Městských sadech

Jedná se o revitalizaci stávajícího minigolfového areálu v parku u koupaliště. Rozpočet je stanoven na 750 tisíc a pokud nápad uspěje, opraví se areál v takovém rozsahu, který nepřekročí řečenou částku. Hlavně půjde o výměnu povrchu jednotlivých drah a opravu dlažby.

Modernizace minigolfu v Městských sadech.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

3. Výměna povrchu dětského hřiště Palackého

Má dojít k obnovení povrchu asfaltového hřiště v Palackého ulici, který je nyní poničen. Při výměně se bude doplňovat i několik laviček a natírat sloupky pro případné umístění sítě. Cena toho nápadu je půl milionu.

Obnova povrchu dětského hřiště Palackého.Zdroj: se souhlasem města

4. Stezka dovednosti

Tento nápad je navržen do městské části Vávrovice a jde o vytvoření hřiště pro děti. Součástí má být prolézačka, do země zabudovaná trampolína, houpačka a další prvky. Cena nápadu je 667 tisíc korun.

Stezka dovednosti - vizualizace.Zdroj: se souhlasem města

5. Vymezení a vybavení plochy pro konání bleších trhů

Projekt počítá se vznikem nového místa pro pořádání bleších trhů v centru města, konkrétně v parku za Slezankou. Mají se zde umístit boxy, které poslouží veřejnosti jako lavičky. V době konání „blešáku“ pak budou prodejci moci z boxů rozložit stoly, na kterých budou prodávat své zboží. Trhy se mají pořádat vždy o sobotách od května do září podle počasí. Rozpočet tohoto nápadu je 250 tisíc korun.

Vymezení a vybavení plochy pro konání bleších trhů.Zdroj: se souhlasem města

6. Modernizace dětského a workoutového hřiště

Nápad doplňuje vítězný, již realizovaný projekt z roku 2018 kdy vzniklo workoutové hřiště. Cílem nápadu je doplnění dopadové plochy, hřiště by mělo být obohaceno o několik herních prvků. Nápad přijde maximálně na 300 tisíc a je navržen do městské části Suché Lazce.

Modernizace dětského a workoutového hřiště v Suchých Lazcích.Zdroj: se souhlasem města