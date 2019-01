Napjaté čekání na schvalování městského rozpočtu je pro Slezské divadlo minulost. Teď začíná doba, kdy může městu dokázat, že poskytnuté peníze nejsou promarněné.

Rozpočet pro Slezské divadlo na letošní rok, jak ho schválili zastupitelé, bude divadlu stačit. V minulých sezonách bylo jeho vedení několikrát zaskočeno zvyšováním platů umělců, se kterými nepočítalo, a nemělo pro ně krytí. Stát, který o nich rozhodl, se k dorovnání ani jednou neměl. Letos sice dochází k dalšímu navýšení platů, ale divadlo o něm ví a nějak si s ním poradí.

„Bude to předmětem jednání se zřizovatelem a pokusíme se navrhnout některé úspory provozního charakteru,“ konstatuje ředitel Ilja Racek. V letošní sezoně chce divadlo v činoherních inscenacích pokračovat v odlehčeném repertoáru a u operních titulů zvažuje střídat klasiku s novějšími autory, aby je diváci poznali.

Opereta bude na přání publika klasická. „Opavané jsou nastaveni na operní a operetní klasiku, kterou v současné době Ostrava nedělá. Toho by šlo využít tak, že Ostrava by produkovala ambiciózní tituly a Opava zase ty klasické,“ představuje Ilja Racek svou vizi. Tu by opavští milovníci oper jen přivítali. Divadelní klub na svou šanci ještě stále čeká. Ministr kultury slíbil při loňské návštěvě Opavy peníze na opravu domu, ale Praha od té doby drží hrobovým tichem bobříka mlčení.

„Projekt je hotový a magistrát je připravený generální rekonstrukci objektu, ve kterém divadelní klub sídlí, spolufinancovat,“ dodává ředitel Racek. Stejně hovoří i opavský primátor Tomáš Navrátil.

„Divadelní klub bude v našem celkovém investičním plánu. Jsou tu však témata k diskusi, které budovy budou v nějakém časovém horizontu opravené. Naše představa je dát balíček na údržbu, revitalizace a opravy a balíček na rozvojové investice. V případě divadelního klubu zatím nebyl dotační titul vyhlášen, a proto stále nemůžeme o dotaci ani zažádat,“ vysvětluje primátor Tomáš Navrátil. Míček tedy dál zůstává výhradně jen na hřišti Ministerstva kultury.