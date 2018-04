Sezona na Moravici úspěšně odstartovala

/FOTOGALERIE/ Během soboty a neděle se to na Moravici hemžilo loděmi. Otevírala se totiž letošní vodácká sezona. Akce přilákala stovky lidí.

Slunce a příjemné teploty vysoko nad bodem mrazu byly pro vodáky jako stvořené. Oproti uplynulému roku šlo o významný posun k lepšímu.

„Počasí bylo excelentní. Když si vzpomenu na minulý rok a sjíždění v minusových teplotách, bylo to letos nebe a dudy. Zahájení sezony se zúčastnila spousta vodáků, ale řeka nebyla přecpaná. Nemuselo se třeba čekat při přenášení jezů a podobně,“ komentoval Adam Šindler, předseda organizace Campanula vodáci, která akci pořádala ve spolupráci s Klubem českých turistů.

Rok 2017 měl k optimu daleko nejen kvůli počasí. Na kružberské přehradě totiž probíhaly opravy a voda se nemohla odpouštět, aby se navýšil průtok. Navíc se opravovaly některé jezy, například v Žimrovicích.

„Během této sezony se uskuteční celkem šest sjezdů. Tři budou dlouhé z Kružberku až do Branky u Opavy a tři krátké z Kružberku do Podhradí. Duben a květen se ponese právě ve znamení těch dlouhých. Lidé si to většinou rozfázují do dvou dnů. Během toho prvního sjedou do Podhradí, druhý den pak odtamtud pokračují do Branky,“ komentoval dále Adam Šindler, podle něhož se však najdou i odvážlivci, kteří jedou na jeden zátah:

„Tato trasa měří celkem sedmatřicet kilometrů. Pokud to absolvují najednou, stráví na lodi čas pohybující se zhruba mezi sedmi až osmi hodinami.“

Sjezd Moravice přitom nepatří k nejtěžším. Podle evropského měřítka náročnosti mu náleží dvojka, nejobtížnější je pětka.

Campanula tyto akce organizuje pravidelně, při přípravách tak může zúročit velké množství zkušeností.

„Po těch letech už víme, s kým jednat na Povodí Odry, koho oslovit ze záchranářů, skvěle s námi spolupracují i obce, které zajistí třeba vysekávání porostů nebo úklid. Vždycky je potřeba mít dostatek dobrovolníků. Jsme rádi, že všechno klapalo i letos,“ pokračoval Adam Šindler, kterého jsme se ptali také na humorné zážitky.

Na řekách totiž při sjezdech kromě jiného bývá dost legrace:

„Pokaždé se najdou adepti, kteří nedodržují nepožívání alkoholu na řece. Tyto situace jsou ovšem ne vždy zrovna humorné. Někdy se ale „píchne“ loď a mohou se přihodit i jiné komické věci. Každý z vodáků disponuje nějakými historkami.“

A na Moravici se líbilo i samotným účastníkům sjezdu. Jako první v sobotu po druhé hodině odpolední zdolal žimrovický splav Tomáš Solný z Opavy.

„Docela se divím, že jsem do Žimrovic dorazil první, ale lidé většinou začínají později během dne. Já vyjížděl kolem půl desáté. Voda byla výborná,“ pochvaloval si v krátkém rozhovoru pro naši redakci vodák, jenž se těchto akcí zúčastňuje už deset let.

Na závěr ještě dodal: „Není to nijak zvlášť náročné. Když je právě od Kružberku dobrý proud, stačí kormidlovat a ani ne nějak moc pádlovat. Techničtější úseky přicházejí až za Podhradím.“