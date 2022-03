Zatímco náměstek Petr Orieščík, který má opavský fotbal v gesci, chce do klubu „nasadit“ krizového manažera, představenstvo SFC to odmítá a zároveň žádá radnici, aby klubu zmíněných deset milionů půjčila.

Téměř dvě hodiny i s přestávkou na jednání klubů trvalo zastupitelům projednávání třaskavého bodu s názvem Slezský fotbalový klub Opava. Úvodní slovo si vzal Petr Orieščík (ČSSD), který přítomné seznámil s hořkou skutečností – finanční situace v klubu není dobrá a je třeba ji řešit. Podle něj chybí fotbalu asi deset milionů. Jde například o předpokládané peníze za prodeje hráčů, které se neuskutečnily, anebo o původně avizovaný, avšak nevyplacený příplatek z UEFA.

Na zasedání se dostavil i předseda představenstva SFC Zdeněk Viktorin. „Myslíme, že jsme schopni požadovanou půjčku splatit v horizontu čtyř let. Každý rok bychom z výše půjčky umořovali z prodeje hráčů asi pětadvacet procent. Investovali jsme nemalé prostředky do mladých talentů, máme nadějné útočníky. Chystáme již finanční plán na příští sezonu. V tuto chvíli máme z externích zdrojů zajištěných pět milionů. Chceme vytvořit skupinu místních firem, které by nám s rozpočtem pomohly. Zároveň stále snižujeme náklady,“ uvedl na zastupitelstvu Zdeněk Viktorin.

Plán města, jak ze začarovaného kruhu ven, je zřídit v klubu post krizového manažera. Tím se má stát Michal Dyml, který v minulosti působil jako sportovní ředitel na Střížkově, v Hlavici, ostravském Baníku a Žižkově.

„Pan Dyml vstoupí do klubu jako krizový manažer, zhodnotí klub, udělá finanční a právní audit a na dubnové zastupitelstvo předloží vizi, jak si představuje financování klubu se svými partnery a vůči našemu rozpočtu. Přičemž jsem konstatoval, že maximální možná částka k dofinancování jsou čtyři miliony a pan Dyml by musel jako krizový manažer získat zbytek. Pokud by se tak stalo, zachránil by se klub. Jeden z partnerů, které má pan Dyml pod sebou, projevil zájem o koupi klubu k 1. červenci,“ uvedl Orieščík s tím, že Michal Dymel by byl placen z procent, které přinese do klubu, ne přímo z něj.

Příchod krizového manažera ostře kritizovala opavská opozice, která naopak podporovala žádost Zdeňka Viktorina o finanční injekci do SFC. „Před třemi lety jsem byl proti podpoře SFC, nyní bych ruku zvedl. To, že se spadlo z první ligy a že to bude mít ekonomické důsledky, bylo jasné. Já osobně bych tomu teď šanci dal. Neměli bychom nechat fotbal padnout. Také nechápu, proč by se měl do klubu instalovat někdo, kdo nemá ve fotbalovém prostředí dobou pověst,“ řekl například Jan Stanjura (ODS). Podle Hany Brňákové (Piráti) by pak vstup krizového manažera mohl vyznít jako vyjádření nedůvěry současnému vedení klubu.

Zachránila by klub veřejná sbírka?

„Není to ani tak o samotné osobě, jako o tom, že z našeho pohledu není krizový manažer zapotřebí. My máme vše zmapováno, máme pod kontrolou dotační peníze pro mládež a manažer, který chce klubu pomoci a je v tom sběhlý, může tak činit i zvenčí, nemusí figurovat uvnitř klubu,“ mínil Zdeněk Viktorin s tím, že krizový manažer by se tak snadno dostal k citlivým klubovým údajům.

Dále zazněl třeba návrh Kamila Běrského (SPD), že se má na záchranu klubu založit veřejná sbírka. Pavel Juříček (ANO 2011) pak požadoval společnou schůzku předsedů zastupitelských klubů s představenstvem SFC, kde by si všichni nalili „čistého vína“ a připravili konkrétní postup ke schválení na další zastupitelstvo, které proběhne 11. dubna.

Zastupitelé se posléze odebrali k jednání za zavřenými dveřmi, kde se domluvili na dalším postupu. Město nakonec klubu peníze na provozní náklady pošle, ale „jen“ dva miliony, a to jako bezúročnou půjčku na dva roky. Hláska použije peníze ze zůstatku závěrečného účtu. Petr Orieščík pak v následujících dnech svolá schůzku zastupitelů a členů představenstva, z čehož vznikne jasný výstup pro dubnové zastupitelstvo.