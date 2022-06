A toto stále platí. Už v březnu půjčili zastupitelé klubu dva miliony, v dubnu k tomu přidali dalších osm. Tentokrát se ale na plénu neřešily ani tak peníze, jako personální třesk ve vedení klubu, a to jak v představenstvu, tak v dozorčí radě.

První částí návrhu byla skutečnost, že město se stane jediným akcionářem SFC Opava. V současné době je majoritním, avšak ne výhradním vlastníkem, patří mu 264 z 266 akcií klubu. Zastupitelé proto požádali o svolání valné hromady, která se tímto bude zabývat.

Drtivou část debaty ale zabraly výměny názorů v souvislosti se změnami na postech vedení fotbalu. V základech se totiž otřásla jak zmíněná dozorčí rada, tak i představenstvo. To se zúžilo ze stávajících pěti členů na pouhé tři. Zůstal v něm jen Roman Kovář, přibyl Jaroslav Kolínek a Lukáš Petřík, ostatní – stávající předseda představenstva Zdeněk Viktorin, dále Jakub Šafarčík, Michal Bártík a Petr Souček byli odvoláni. Členkou dozorčí rady zůstává zastupitelka Petra Hlaváčová, končícího Radima Kavana a náměstka primátora Petra Orieščíka nahrazují Václav Sigmund a Michal Mitura.

Osobně se představili

Lukáš Petřík a Václav Sigmund se zastupitelům přišli i osobně představit. Do konce tohoto roku mají do klubu přinést na reklamu deset milionů korun. „Minulé představenstvo mělo podmínku rady města předložit finanční plán na další sezonu. Ten předložen byl ale zjistilo se, že plnění je nula. Nebyla předložena jediná reklamní smlouva pro plnění a sponzorování klubu na další ročník. Proto bylo přistoupeno k těmto změnám,“ vysvětloval zastupitelům Petr Orieščík, který má fotbal ve své gesci.

Své opoziční kolegy ale nepřesvědčil. Libor Witassek (Změna pro Opavu) sice s odvoláním dozorčí rady i představenstva souhlasil, ne už však s navrženými jmény. „Skutečnost, že ti, kdo byli v představenstvu a budou v něm znova, bude vyvolávat konflikt v případě kontroly toho, co se v klubu dělo,“ mínil. Marek Veselý (ODS) namítal, že si město nenechává většinu v dozorčí radě. „Kompletní kontrolu nad městskou obchodní společností předáváme do rukou jedné skupinky,“ konstatoval.

Náměstek Orieščík opáčil, že všichni členové dozorčí rady a představenstva jsou nominanty města, až na Jaroslava Kolínka, kterého nominovali sponzoři. Navíc i opoziční zastupitelé prý dostali šanci v dozorčí radě působit, ale odmítli. Jan Stanjura (ODS) v návaznosti na to označil mužskou část vedení města za zbabělce, když nechtějí ve vedení SFC figurovat. „Máte strach před volbami, protože se bojíte, že to skončí špatně. Vy jste povinni se starat o městské peníze,“ řekl do mikrofonu.

Proti tomu se ale vládnoucí koalice ostře ohradila. „Není to žádné srabáctví. Stávající předseda představenstva (pozn. red. Zdeněk Viktorin) nedodržel ze svých slibů žádný. Dali jsme mu prostor a nic se nestalo. Problém nastal, už když se šlo s fotbalem do první ligy a nebylo nastaveno dlouhodobé financování klubu. A můžeme o tom vést hodinové rozpravy. Jsme hrdí, že máme SFC, ale bohužel pořád jen sháníme peníze. Nezbavujeme se odpovědnosti, ale hledáme cesty. Nabízené řešení není stoprocentní, ale je to možnost k záchraně klubu,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011).

Po necelých dvou hodinách a jedné pětiminutové přestávce přišlo na řadu hlasování, a to po jednotlivých bodech. Návrh Marka Veselého, aby představenstvo zůstalo pětičlenné, nezískal dostatečnou podporu. Zastupitelstvo tak nakonec odkleplo všechny změny v SFC tak, jak jim je na jednání „naservírovala“ rada města.