Pavel Beneš při svých cestách jezdí mezi Krnovem a Ostravou, a pravidelně tak projíždí i Opavou. Jeho vůz na některých silnicích dostal pořádně zabrat. Zavinila to zima, která způsobila výtluky.

„Snad největšího výmolu v Opavě jsem si všiml v Olbrichově ulici na přechodu u auly Slezské univerzity. Má smůla byla v tom, že jsem jej nepostřehl a pravými koly do něj vjel. Náraz byl slušný. Chvíli jsem se bál, jestli to vůz nějak nepoškodilo. Naštěstí se to obešlo bez následků,“ komentoval zmíněný řidič a vzápětí ještě dodal:

„Přes tento přechod někdy chodím i pěšky. Všiml jsem si, že silnice v tom místě byla úplně vydrolená. Výmol tam ale dlouho nezůstal. Silničáři jej zasypali a jízda tudy je opět bezpečná. V Opavě projíždím také menšími bočními uličkami a připadá mi, že různých výtluků je podle mě po letošním zimním období více než v minulých letech.“

Souhlasí s ním také Petr Kudela, vedoucí opavské pobočky Správy silnic Moravskoslezského kraje, která má na starosti silnice druhé a třetí třídy:

„Počet výmolů je skutečně vyšší. Je to kvůli zimě, která byla silnější. Mimo jiné napadlo i více sněhu.“

Výtluky lze opravit několika způsoby. Za současných klimatických podmínek se používá studená balená směs.

„Jakmile se oteplí, používáme teplou balenou směs. Předtím je samozřejmě nutné výmol upravit. To znamená provést jeho vyčištění a také zařezat hrany,“ pokračoval Petr Kudela s tím, že využívána bývá i takzvaná metoda Turbo.

Spočívá v tom, že pomocí speciálního vozu se nejprve výtluk vyčistí od nečistot, následně se do něj nanese asfaltová emulze s kamenivem. Později pak ještě proběhne zaválcování. Jenom v Opavě existuje vícero silnic, kde jsou s výmoly opakované potíže.

„Nejproblematičtější v tomto ohledu je Těšínská ulice. I z tohoto důvodu ji v příštím roce čeká rekonstrukce. A to od křižovatky u Slezského gymnázia až po železniční přejezd poblíž kruhového objezdu u Globusu,“ uzavřel Petr Kudela.