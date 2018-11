Silnice nebo spíše tankodrom? Nejhorší cesta v kraji je na Opavsku

Obchodní referenti OBCHODNÍ REFERENT -KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Jana Kadová, tel.: 553 759 994, 734 236 622 - volejte Po - Pá: 6:00 -14:30 hod., e-mail: kadova@semix.cz., Požadavky:, min. SŠ vzdělání, potravinářský obor vítán; prokazatelná praxe na obdobné obchodní pozici min. 2 roky; znalost anglického jazyka; znalost ekonomického systému Pohoda výhodou; předchozí dobré výsledky ve Vašich dosavadních aktivitách (práce, brigáda, praxe); výborná uživatelská znalost práce na PC v MS Office, Excel, Word; pokročilá znalost práce s databázemi a tabulkami;, logické myšlení; zodpovědnost; spolehlivost; komunikativnost; odolnost vůči stresu, organizační dovednosti a schopnosti pracovat v týmu., Pracoviště Otice - Rybníčky, odměny za jubilea a odpracované roky, nástup leden 2019., Budete:, - zpracovávat objednávky a poptávky do systému, - komunikovat mezi výrobou, ekonomickým úsekem a sklady, - vyřizovat obchodní administrativu, ceníky, komunikovat se zákazníky, - řešit logistiku našich vyrobených zakázek, objednávat dopravu, - zadávat objednávky do výroby a podílet se na optimalizaci výrobních plánů, - připravovat reporty. Pracoviště: Semix pluso, spol. s r.o., Rybníčky, č.p. 338, 747 81 Otice. Informace: Jana Kadová, +420 734 236 622.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Pedagog volného času 120 Kč

Pedagogové volného času TUTOR -KA - LEKTOR/-KA DOUČOVÁNÍ. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 120 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: * Stanjurová Lucie Mgr., tel.: 728 343 747, Mgr. Hana Tichá, tel.: 728 510 524. V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete strukturovaný životopis na adresu: lucie.stanjurova@centruminkluze.cz., , min. SŠ vzdělání, zájem o práci s dětmi i v jejich přirozeném prostředí, kladný přístup k dětem, trpělivost, spolehlivost. , Pracovní úvazek 4 - 10 hodin/týden, dohoda o provedení práce, pracoviště Vítkov., Doučování 2x - 4x týdně přímo v rodině dítěte nebo v našich kancelářích. Pomoc dítěti zaměřená na předměty, se kterými si doma neví rady. Motivovat dítě, aby se do školy těšilo a zažívalo úspěchy. Pravidelný kontakt s metodikem doučování, který Vám bude kdykoli k dispozici., Nabízíme: zaškolení a odborné vedení po celou dobu spolupráce; materiály a pomůcky potřebné k doučování; získávání cenných zkušeností s prací v sociální oblasti, zaměřené na vzdělávání;, upevňování a rozšiřování pedagogických znalostí; skupinové sdílení s koordinátorem služby a ostatními dobrovolníky; možnost zapojit se do dalších aktivit naší organizace., , Cílem služby doučování je pomoc s učením, úkoly a při řešení problémů dítěte ve škole. Aktivní zapojování rodičů do domácí přípravy dítěte. Ti se naučí podobnou situaci zvládat v budoucnu samostatně. Můžete se stát součástí této pomoci.. Pracoviště: Centrum inkluze o.p.s. - vítkov, náměstí Jana Zajíce, č.p. 3, 749 01 Vítkov 1. Informace: Lucie Stanjurová, +420 728 343 747.