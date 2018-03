Silnice na Opavsku se začínají opravovat

Také v letošním roce se musejí motoristé v opavském okrese připravit na řadu uzavřených silnic. Některé práce na opravách již byly započaty, jinde se to očekává v následujících týdnech.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Od pondělka je uzavřena opavská Žižkova ulice, a to z důvodu stavebních prací na její rekonstrukci. Neprůjezdná bude Žižkova od křižovatky se silnicí I/11 až po křižovatku s Nadační ulicí.

Vjezd je povolen pouze vozidlům dopravní obsluhy a stavby. Objízdná trasa je v vyznačena v obou směrech a povede po ulicích Krnovská, U Náhonu, Jaselská a zpět na Žižkovu.

Uzavírka potrvá až do 30. září.

Oprava povrchu vozovky a opěrné zdi si vyžádá od 19. března uzavírku také v úseku mezi Bohdanovicemi a Starými Heřminovy. Řidiči musejí použít objížďku přes Bohdanovice, Jakartovice, Bratříkovice, Svobodné Heřmanice a Staré Heřminovy.

Omezení skončí 31. října.

Od pondělí 19. března bude částečně neprůjezdná i silnice mezi Pustými Jakarticemi a Oldřišovem. Kvůli rekonstrukci povrchu zde budou do 20. dubna dopravu řídit semafory.

Na možné dopravní komplikace se musejí připravit i řidiči, kteří budou od 3. dubna do 3. června projíždět mezi Malými Heralticemi a Sosnovou. Silnice bude totiž z důvodu oprav zcela uzavřena, objízdná trasa povede z Heraltic do Horních Životic a odtud dále do Sosnové.

Demolice stávajícího a stavba zcela nového mostu přes Horecký potok si pak rovněž od 3. dubna vyžádá uzavírku silnice z Velkých Heraltic do Košetic.

Motoristé musejí až do 31. července jet přes Malé Heraltice a odtud dále do Košetic.