Ohňostroje: někde tradice, jinde zbytečný luxus

K silvestru nebo Novému roku na mnoha místech opavského okresu patřil městský ohňostroj. Za posledních několik let se ovšem situace změnila a podobné typy silvestrovských či novoročních oslav jsou v současnosti spíše výjimkou. Města takto nechtějí uvolňovat finance a raději investují jiným způsobem. Někde však ohňostroje trvají dodnes. Stálicí v tomto ohledu je třeba Vítkov anebo Hlučín.

Velkolepé představení na obloze za doprovodu hudby Hanse Zimmera a Jaroslava Ježka připravili tentokrát Rakušané.Foto: DENÍK/Attila Racek

Hlučínské jezero opět rozzáří ohňostrojná show

V posledních letech se Hlučín stává Mekkou ohňostrojů na Opavsku. Po ohňostrojném festivalu, který byl na programu v září, se nejen Hlučíňané mohou těšit na další velkolepou show. Uspořádá ji místní společnost Tarra pyrotechnik.

Novoroční ohňostroj na Hlučínském jezeře proběhne 1. ledna od 18 hodin. Organizátoři ovšem zatím nechtějí odhalovat podrobnosti.

„Tradičně se už velmi těšíme. Neradi bychom cokoliv prozrazovali, ale také letos bude ohňostroj něčím nový. Celá akce se připravuje měsíce předem a bez finanční podpory města Hlučín by nebyla možná,“ odhalil aspoň rámcová fakta zakladatel Tarra pyrotechnik František Křižák.

Charakter akce se liší od už zavedeného festivalu ohňostrojů, kdy spolu soutěží trojice ohňostrojářských společností. Na štěrkovně mimochodem proběhne také v příštím roce. „I přes stejnou lokalitu je tato ohňostrojná show oslavou příchodu nového roku, nikoliv soutěžením mezi jednotlivými týmy.“

Vzhledem k tomu, že silvestr je neodmyslitelně spojený se zábavní pyrotechnikou, lidé se v současnosti o nákupy různých rachejtlí, dělobuchů a petard intenzivně zajímají. Největší nápor se však očekává až po Vánocích.

„Do Vánoc se prodávají spíše menší ohňostroje. Letošním trendem a hitem budou profi složené ohňostroje, které na jedno zapálení umožní víceminutovou ohňostrojnou show až několika set ran,“ pokračoval František Křižák a dodal, že na prodejně jeho firmy v Ludgeřovicích je kompletní nabídka zábavní pyrotechniky k dostání i přímo na silvestra.

Tarra pyrotechnik má s pořádáním velkých ohňostrojových show dlouholeté zkušenosti. Zatímco například před patnácti či dvaceti lety se městské nebo obecní ohňostroje konaly poměrně často, dnes jsou spíše výjimkou.

„Doba se mění a také kvůli legislativě a větší míře bezpečnosti a špatným lokalitám ohňostrojů obecně ubylo. Naše společnost se soustřeďuje na ohňostrojné show, kde je zaručena co největší bezpečná vzdálenost od diváků. Ostatní rizikové městské ohňostroje odmítáme, jelikož nejsme společnost, která potřebuje zakázky za cenu rizika vůči divákům,“ mínil František Křižák, který tvrdí, že Hlučín už několik let buduje tradici v podobě novoročních ohňostrojů a ohňostrojného festivalu.

Rovněž těží z podpory vedení města a kladné odezvy většiny občanů a diváků. „Hlučín se tak zapisuje mezi unikátní místa, kde lze spatřit minimálně čtyři povedené ohňostrojné show ročně,“ uzavřel krátké povídání.

Ve Vítkově budou pokračovat v tradici

Vítkovští oslaví silvestra jako každý rok ohňostrojem na náměstí. Redakci to potvrdil starosta Vítkova Pavel Smolka. Na své si pak přijdou i děti.

„Od šestnácti hodin je pro děti připraveno vystoupení Maxim Turbulenc, v sedmnáct hodin bude ohňostroj. Vše bude probíhat na náměstí, kde budou samozřejmě i stánky s občerstvením,“ řekl Smolka s tím, že ohňostroj vyšel zhruba na třicet tisíc korun.

„Ohňostroj děláme každý rok. Dříve jsme ho dělali o půlnoci, ale pak jsme to změnili hlavně kvůli dětem. Doufám, že nám počasí bude přát a přijde dost lidí. Na rozsvícení vánočního stromečku jsme zaplnili celé náměstí,“ pokračuje. Nakonec dodal, že na tyto tradiční akce chodí ve Vítkově čím dál více lidí.

Silvestra většina obcí neřešíVětšina obcí na Opavsku silvestrovské oslavy neřeší. Příkladem v tomto směru může jít mimo jiné Opava, kde už několik let oficiální městský ohňostroj neprobíhá.



„Vzhledem k tomu, že v Opavě probíhá řada individuálních ohňostrojů, připadlo nám zbytečné organizovat ještě městský. V letošním roce ohňostroj zahajoval Vánoční trhy 26. listopadu,“ uvedl Roman Konečný z odboru kancelář primátora opavské radnice. V předchozích letech ohňostroj doprovázal i oslavy Mikuláše.



Silvestrovské oslavy s ohňostrojem nepořádají například v Bolaticích. „Nepořádáme žádnou silvestrovskou akci, ani jsme nikdy nepořádali. Do budoucna nic takového také neplánujeme,“ uvedl například bolatický starosta Herbert Pavera.



Ohňostroj pak nemají ani ve Štěpánkovicích. „Ohňostroj na Silvestra neděláme. Ohňostrojů je tady hodně, co si dělají soukromníci. Podle mě to jsou jen zbytečně vyhozené peníze,“ řekl místostarosta Štěpánkovic Jaromír Nevřela.



Podobná slova pak zazněla také z úst ludgeřovického starosty Daniela Havlíka. „Na silvestra žádnou akci nechystáme. Ohňostrojů je tolik, že lidé kvůli tomu spíše nadávají. Hlavně kvůli psům,“ podotkl starosta.



Ani v Sudicích pak nechystají žádnou silvestrovskou akci, ani ohňostroj. „Střílí se tady už tak hodně, každý si dělá svůj ohňostroj,“ nechal se slyšet starosta Petr Halfar.



I v Dolním Benešově se oficiálním ohňostrojům vyhýbají. „My jsme nikdy silvestrovské ohňovstroje nepořádali, ale tolerujeme je. Já osobně ale nejsem příznivcem tohoto druhu zábavy,“ uvedl starosta Dolního Benešova Martin Štefek.

Zvířata si na silvestrovské oslavy nepotrpí

Že by psi a kočky pestrobarevné girlandy ohňostrojů milovaly, se zrovna říct nedá. Záleží sice na konkrétním jedinci, ale obecně lze říci, že většině hlavně zvukové efekty spojené s ohňostrojem vadí.

„Co se ohňostrojů týče, je to pro většinu koček a psů velice stresující záležitost. Mají citlivější sluch a hůře takovou věc snášejí,“ uvedl Vít Máčel z Veterinární nemocnice Radomíra Hynara v Opavě. Podle něj je možno preventivně zvířatům aplikovat hned několik druhů přípravků, které je dovedou zklidnit.

„Můžou to být buď tablety a aplikace, záleží na druhu přípravku. Ty na chemické bázi se dají aplikovat těsně před silvestrovskými oslavami, anebo jsou to přípravky na přírodní bázi, které by se měly aplikovat dva nebo tři dny předem,“ vysvětlil Vít Máčel.

Dále veterináři nabízejí různé druhy past nebo gelů, které mají také zklidňující účinky. „V poslední řadě lidé mohou použít feromony, které se umisťují do zásuvky a uvolňují účinnou látku do prostředí a zvířata je inhalují,“ uzavřel veterinární lékař.