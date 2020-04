Zároveň uklidňuje veřejnost, že situace v nemocnici je stabilizovaná.

„A to jak v oblasti šíření nákazy COVID-19 mezi zaměstnanci, tak v oblasti ohrožení IT systémů. Od 16. dubna provedla nemocnice PCR testy COVID-19 u dalších 200 zaměstnanců a nepřibyl žádný pozitivní pracovník. Celkově bylo ke středě 22. dubna testováno 550 zaměstnanců. Z důvodu maximální podpory nemocnice směrem k infekčnímu oddělení a zajištění péče pro případné pacienty s diagnózou COVID-19, čekáme na výsledky do konce týdne k potvrzení pozitivního vývoje v regionu,“ uvedl Karel Siebert.

Jak již bylo řečeno, bude-li vše probíhat bez komplikací, mohla by nemocnice najíždět na běžný provoz od května. „Děkuji všem pacientům a návštěvníkům za dodržování nařízených preventivních opatření a žádám o vytrvání, je to pro nás všechny velice důležité,“ pokračoval.

Karel Siebert se vyjádřil také k tomu, zda Slezská nemocnice nečelí nebo nečelila kybernetickému útoku.

„V oblasti IT bych chtěl upřesnit, že v minulých dnech došlo pouze k nestandardní komunikaci snažící se najít slabé místo a prolomit vstup do vnitřní sítě jako hledání otevřených kanálů, uhodnutí hesel a podobně. To je docela běžný stav, ke kterému však dochází v poslední době stále častěji. K žádnému bezpečnostnímu incidentu nedošlo. Přístup do vnitřní sítě nemocnice je dostatečně zabezpečen, komunikace je monitorována,“ uklidnil Karel Siebert.