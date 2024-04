V tomto bodě je nutno připomenout, že jedno výběrové řízení na pozici ředitele SaK Hlučín se uskutečnilo už v srpnu, vítězná uchazečka Irma Krejčí však ve funkci ředitelky vydržela na podzim pouze měsíc a na veřejnost prosáklo, že před výběrovým řízením měla přístup k citlivým datům analýzy fungování této organizace. Tu zadalo tehdejší vedení města i proto, že kvůli hospodaření SaK Hlučín padly v minulosti dvě trestní oznámení. Ačkoli se tehdy neprokázalo, jak se Krejčí k datům dostala, tehdejší vedení stála kauza krk. Další výběrové řízení vypisovala v prosinci už nová starostka Petra Tesková, ale opět se v něm objevila uchazečka s výhodou.

„Když tato žena neuspěla v prvním výběrovém řízení, napojila se na mě s tím, že se cítí nedoceněná a má spoustu informací o této městské organizaci. Začali jsme spolupracovat a překvapilo mě, kolik toho ví. Když jsem se pak stala starostkou, napadlo mě, že když už prošla výběrovým řízením, mohli bychom ji dosadit do znovu uvolněné funkce i bez výběrka,“ popsala Deníku Tesková, jak komunikace probíhala.

Pomsta za neúspěch

Pavel Paschek potvrdil, že jmenování ředitele bez výběrového řízení je jedna z cest. Radní z nové koalice, patrně pod tlakem nedávných průšvihů, však po starostce požadovali plnohodnotné výběrové řízení a ona souhlasila. Tím se však podle Teskové vztah zhoršil a od přátelské spolupráce přešel k nátlakovému jednání.

„Začala jsem mít obavy, co to je za osobu, ale už jsem se z toho nevymotala. Řekla, že to, co jsme si nasdíleli, použije proti mně. Bylo pozdě na couvání, přestože informace ode mě získávala přes sto šestku (zákon o svobodném přístupu k informacím, pozn. red.). Nevěděla jsem, jak z toho ven. Myslela jsem, že když jí řeknu, že má udělat chyby, že je udělá a že na základě toho ji nemusíme doporučit. Avšak její výstup ve výběrovém řízení byl i tak hrozný,“ popsala chod událostí Petra Tesková s tím, že výběrová komise navíc na ženu získala zarážející informace z předchozího působiště. I proto neuspěla, což obratem zjistila. „Pořád mi telefonovala, navštěvovala mě, ječela po mně, že jsem nesplnila, co jsem slíbila. Z mé strany to už ale bylo jen kličkování, jak se jí zbavit,“ přiznala starostka, podle níž to nemá i s ohledem na neúspěch ve výběrovém řízení smysl dál řešit.

Podle starostky kauzu zapříčinilo předchozí vedení

„Starostka přežila ve funkci jen díky tomu, že koalice byla velmi jednotná. Nikdo z jejích kolegů se neptal, jestli fakta, která máme, jsou ověřená, bylo jim to jedno. Brali to jen jako mstu,“ vysvětlil Paschek, který věří, že vinu starostce prokáže policie.

Petra Tesková možnost odstoupení z funkce odstoupení odmítá. „Je to pro mě velmi těžká situace, ale už když jsem nastupovala do křesla starostky, věděla jsem, že tomuto budu čelit. Necítím se vinna, v daleko horší situaci je starosta, který se ještě bude potýkat s předchozím řízením SaK Hlučín, na kterou jsou dvě trestní oznámení z minulosti. A myslím, že je podala tato paní, že využila obě dvě strany ve svůj prospěch. Je to celé nešťastné, kdyby se k problémům minulé vedení stavělo jinak, nemuselo by to skončit ostudou pro obě strany. Já se potýkám s následky a oni s důsledky,“ dodala Tesková.

„Starostka od zvolení neustále opakuje, jak vše bude dělat lépe a čistěji. A teď dělá úplně šílené věci,“ nesouhlasí Paschek. Jak tohle dopadne?