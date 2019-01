OPAVA -Po vybudování často diskutované části obchvatu Opavy, takzvané spojky S1, se sice uleví centru města, ale na druhé straně se zvýší provoz v ulicích bezprostředně na spojku navazujících. Zvýšení hustoty provozu se podle představitelů města dotkne také Základní školy Opava na Vrchní ulici.

Počítačová výuka. Právě na tu by se třídy měly ve školách půlit. | Foto: DENÍK/Archiv

Podle vyjádření vedení radnice však nebude pro školu problémem jen hustá doprava. „Na škole jsem v současné době dva problémy. Po dobudování spojky S1 vzroste v oblasti doprava a hlučnost. Druhý problém je stavebně-architektonický. Škola prostorově neodpovídá požadavkům jednadvacátého století ve vztahu ke kmenovým a odborným třídám. Mělo by tam být osmnáct kmenových tříd a osm až devět odborných učeben, kde se mohou třídy na výuku půlit.

Jde například o jazykovou či počítačovou výuku. V současné době ale škola má pouze sedmnáct kmenových tříd. To celé ale není o kvalitě personálu, ten musí být velmi dobrý, když to za těchto podmínek zvládne. Mají to perfektně zorganizováno,“ uvedl náměstek primátora Pavel Mališ (ODS). Se zvýšenou hustotou dopravy se škola po vybudování vnitřního obchvatu tzv. prodloužené Rolnické potýká už nyní, ale podle slov ředitelky školy Zdeňky Ondráškové mají situaci pod kontrolou. „Ze zvýšení dopravy radost určitě nemáme, ale věříme, že spolu se zřizovatelem problém hlučnosti vyřešíme. Bezpečnost žáků při přecházení z jedné budovy do druhé máme zajištěnu dobře. Rodiče vodí děti do školní družiny a také si je z ní vyzvedávají a při přecházení ze školní družiny do budovy školy vždy děti doprovází někdo z pedagogů. Netvrdím, že nám spojka S1 dělá radost, ale ani teď po dobudování prodloužené Rolnické nemáme pocit zvýšeného hluku,“ uvedla ředitelka.

Vedení školy nespatřuje problém ani v počtu tříd. „Co se týče počtu tříd, tak v tomto školním roce jich máme celkem devatenáct, příští rok jedna ubude a další rok rovněž, vznikne tak prostor pro samostatné odborné učebny. Netvrdím, že máme v současné době na všechny předměty odborné učebny, ale na druhou stranu si nemyslím, že by to bylo vždy nutné. Podobně jsou na tom ostatní školy umístěné ve starších budovách. Máme takzvané poloodborné učebny a nedostatek tříd nepociťujeme, pro dělení jazyků samostatné učebny máme. Ani rodiče si nestěžují,“ pokračovala ředitelka Základní školy na Vrchní ulici Zdeňka Ondrášková s tím, že budova této školy je koncipována jinak než nové pavilonové školy.