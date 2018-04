Školáci závodili na lyžích

/FOTOGALERIE/ Nárazem auta do stromu skončila v úterý 3. dubna o půl osmé večer jízda čtyř mladíků mezi Budišovicemi a Pustou Polomí. Dvaadvacetiletý muž z Ostravy nezvládl v levotočivé zatáčce řízení, sjel s vozem Škoda Octavia do příkopu a poté narazil levým bokem do stromu, který se střetem zlomil.