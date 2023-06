„V jakém stavu je aktuálně zřizování nových oddělení, kolik se toho stihne a kdy to bude?“ zajímalo opozičního zastupitele Dalibora Halátka (Změna pro Opavu).

Řidiči pozor: Na Opavsku vznikne nový kruháč. Výstavba přinese komplikace

Odpověď dostal z úst náměstka Vladimíra Schreiera (ANO 2011). „Protože se změnil demografický vývoj v rámci celé České republiky, pozastavila se realizace MŠ Sadová a MŠ Pekařská,“ konstatoval náměstek. Odůvodnění v podobě demografické křivky pobavilo některé opoziční zastupitele. „Ano, demografický vývoj se každoročně mění opravdu skokovým tempem, aby bylo nutné překopat celou koncepci školek. Proč jste před dvěma lety schvalovali zřízení nové školky, když teď, kdy ještě ani nevznikla, ji zase rušíme? Není to jako v té pohádce, odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil,“ dotazoval se Jan Zelinka (ODS).

Počet dětí pro školky rostl

Podle Vladimíra Schreiera rostl počet nově narozených dětí pět roků. Zlom prý nastal v roce 2022, kdy se demografická křivka zlomila, a to napříč republikou. „Postihlo to i Opavu a vedlo nás to k tomu, že jsme přibrzdili dva projekty na Sadové a Pekařské, která byla ve stadiu projektové přípravy. Zbylé tři nezastavujeme, pokračují dál. A ještě dalším faktorem bylo to, že se v průběhu letoška objevily požadavky na dvě soukromé mateřské školy. To také zasahuje do vývoje a prognóz,“ vysvětlil náměstek.

I primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011) vyhodnotil křivku jako nepředvídatelnou. Martina Šatného (SPD) zajímala i další čísla. „Jsme schopni říci, že po navýšení kapacit budeme moci uspokojit žadatele o místo ve školce, hlavně u těch dětí do tří let?“ ptal se. Umisťování menších dětí bude podle Vladimíra Schreiera probíhat postupně. „Všechny děti pod tři roky asi nebudeme moci umístit. Ale budeme je přijímat ve chvíli, kdy dosáhnou cíle věku, takže třeba když dítě oslaví třetí narozeniny v listopadu, nebude přijato hned v září, ale až v listopadu,“ uvedl.

Popeláři a úředníci v akci: Opavané, třídíte? Pokud ne, bude nepořádek na fotce

Jak už bylo řečeno, tak v současné době se v souvislosti s navyšováním kapacit ve školkách realizují tři akce. Obnovuje se školka v Kylešovicích v Liptovské ulici, vzniknou dvě oddělení s kapacitou 56 míst. Původně měla být školka otevřena už letos v září, hotovo ale bude až v září roku 2024. Dále se rozšiřuje i Mateřská škola Edvarda Beneše, tady se otevře nové oddělení pro 25 dětí už od letošního září. A do třetice ještě práce v Malých Hošticích, kde se také navyšuje kapacita a vyroste tady nové logopedické oddělení. „Roste totiž množství dětí s těmito vadami. Vzrůstá i množství odkladů, těch je více než 20 procent z celkového počtu dětí, které by mohly na základní školu nastoupit,“ vysvětlil Vladimír Schreier s tím, že hotovo má být začátkem příštího roku.

Dvě školky z původní pětice zatím zůstanou beze změny. Bourat a znovu stavět i s vyšší kapacitou se měla mateřinka v Pekařské ulici, k tomu ale nedojde. K zemi měl jít i objekt starého skladu na pozemku MŠ Sadová, které je odloučeným pracovištěm MŠ Sedmikrásky. Mělo dojít ke vzniku nového prostoru s 56 místy, to se také nestane.