Téměř půl milionů antigenních testů pro školská zařízení v Moravskoslezském kraji (přesně 470 250 kusů) rozváželi během středečního dopoledne hasiči z kraje.

Hasiči opět rozvezli do obcí testy pro školy. | Foto: HZS MSK

Do rozvozu testů se zapojili jak profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), tak dobrovolní hasiči z Ostravy-Radvanic, a to celkem šesti vozidly. Krabice s testy předali i tentokrát na radnice všech 22 obcí s rozšířenou působností (ORP), kde si je budou do pátku vyzvedávat pracovníci jednotlivých škol.