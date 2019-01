Zemědělský podnik Otice chce v obci upravit sociální zázemí pro své sezonní pracovníky. Místní občané však mají strach o jejich přizpůsobivost, už sepisují také petici.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Deník/Karel Pech

Se záměrem rekonstrukce sociálního vybavení pro sezonní pracovníky přišlo vedení Zemědělského podniku (ZP) Otice. Prostory, kde během sezony přebývají také zahraniční pracovníci, se už nyní v areálu ZP ve Slavkově nacházejí, jak nám potvrdil také předseda představenstva ZP Otice Petr Ševčík.

„Chci zdůraznit, že se nejedná o stavbu žádné ubytovny, nýbrž o úpravy stávajícího sociálního vybavení pro sezonní pracovníky. Ti zde pobývají v době sklizně zelí a my pro ně chceme vybudovat zázemí, aby měli po práci kde složit hlavu.

Může se jednat i o pomocné síly ze zahraničí, stejně tak ale i o české pracovníky. Nejsou to žádní političtí migranti, nemají zapotřebí chodit po vesnici a dělat problémy,“ vysvětlil Petr Ševčík.

Zároveň narazil na skutečnost, že Češi nemají o práci v zemědělství zájem, a proto je třeba hledat za hranicemi. „Zkuste mi nějakého takového našeho člověka, který by tu těžkou práci zastal, najít. Je to všeobecný problém. Opravdu se nejedná o žádné nepřizpůsobivé občany. Lidé ve Slavkově se bojí, že tady vznikne ubytovna, ale nemají přesné informace,“ uvedl.

Podle starosty Slavkova Vladimíra Chovance jde ale o slovíčkaření. „Původní záměr byl takový, že má vzniknout ubytovna. Až následně to zemědělský podnik překlasifikoval na sociální vybavení pro zaměstnance. My jsme k tomuto nicméně vydali záporné písemné stanovisko,“ vyjádřil se k tématu Vladimír Chovanec.

Hlavním argumentem jsou obavy o možného zvýšení kriminality. „Je to čerstvá záležitost. Občané se nejvíce odvolávají na to, že by se mohla výrazně snížit bezpečnost v obci,“ řekl.

A shodli se na tom také námi oslovení obyvatelé Slavkova. „Slyšel jsem, že už tady jsou nastěhováni. Na jednu stranu chápu, že když tu práci nechce dělat nikdo od nás, najme si na to podnik cizince. Jenže abychom tady pak měli nějaké Rumuny a Bulhary, s tím nesouhlasím,“ uvedl jeden z nich, Josef Malý.

Lidé nejen ze Slavkova, ale i z blízkého okolí už svou nevoli vyjadřují také prostřednictvím petice, která koluje na internetu. Ke včerejšku čítala sedmdesát podpisů.

Dozvědět se bližší informace o chystaných úpravách sociálního vybavení budou moci také na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 8. srpna od 18.30 hodin v zasedací místnosti za slavkovským obecním úřadem.