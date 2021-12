Počet zájemců o očkování první i třetí dávkou se neustále zvyšuje. Slezská nemocnice Opava proto v nejbližších dnech otevře v areálu školního statku třetí očkovací místo.

Očkování proti covidu v Opavě. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

V současnosti provozuje očkovací místa v opavském Obecním domě a na kravařském zámku, kde mohou být nyní uspokojeni i neregistrovaní zájemci. Očkování tam probíhá od pondělí do pátku od 8 do 15.30 hodin. Telefonický kontakt 739 489 633 od 12 do 15.30 hodin a mailový: vckravare@snopava.cz.